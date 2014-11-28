الجارالله: “الإخوان” كانت تجهز أفلام فوتوشوب لتذاع في فضائيات تركية

قال الكاتب الصحفى أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية، إن صديق له أخبره أنه زار القاهرة أيام حكم مرسي وكان يراها حزينة، بينما هذه الأيام يزورها فيجدها فرحة وسعيدة.

وأكد رئيس تحرير جريدة «السياسة» الكويتية، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الله سيحمي أم الدنيا من إرهاب بقايا إخوان “إبليس”، واصفًا إياهم بأنهم «خوارج هذا العصر»، مضيفًا «ساعات قليلة وتشوفوا غبار هروبهم».

وأضاف الجارالله أن جماعة الإخوان كانت تجهز أفلام فوتوشوب لتذاع في فضائيات تركية وتظهر أفلام قتل وذبح وأصباغ حمراء، مشيراً أن ميدان رابعة العدوية شهد غيابأعمال العنف وأى تظاهرات اليوم.