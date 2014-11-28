مظاهرة إخوانية بسمنود والأهالي يشتبكون معهم لقيامهم بقطع الطريق

شهدت قرية بناصير التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، عصر الجمعة، نشوب اشتباكات بين الأهالي وأعضاء جماعة الإخوان، استخدم فيها الطوب والحجارة، إثر قيام الإخوان بقطع طريق «سمنود – بناصير» مما أعاق حركة السير والمواصلات.

وكان أعضاء جماعة الإخوان قد خرجوا في مسيرة، رافعين المصاحف، ومرددين الهتافات المعادية للجيش والشرطة، وقاموا بقطع طريق «سمنود – بناصير»، ووضعوا حواجز خرسانية وقطع من الطوب والحجارة بعرض الطريق، مما أعاق حركة السير والمواصلات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الأمن المركزى والقوات الخاصة إلى مكان الواقعة، وتمت إزالة الحواجز بعد مطاردة عناصر الإخوان في شوارع القرية، حيث قام الأهالي برشقهم بالحجارة والطوب، مما دفعهم إلى الفرار بالشوارع الجانبية، خشية إلقاء القبض عليهم.