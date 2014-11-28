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علاقة مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز مهددة بسبب هذه النجمة

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الجمعة 28-11-2014 14:58

بعد مرور فترة على عودة المياه إلى مجاريها بين النجمين العالميين Michael Douglas و Catherine Zeta-Jones، ظهرت المشاكل بينهما من جديد، والسبب هذه المرة الممثلة Evangeline Lilly.

فقد ذكرت صحيفة ENQUIRER أنّ نجمة بريطانيا Zeta-Jones تشعر بالغضب الشديد من زوجها، لأنه يتقرّب من Lilly ، التي تشاركه بطولة فيلمه الجديد، الذي يتمّ تصويره في Atlanta ، تحت إشراف المخرج Peyton Reed.

Catherine البالغة من العمر 45 عاماً، والتي أحرجت زوجها خلال حفل AFI Life Achievement Award ceremony، ذكرت لأحد المقرّبين منها أنّ Michael يشعر بانجذاب شديد وواضح تجاه Evangeline ، بالرغم من أنها مرتبطة بعلاقة جدية، ممّا يثير غيرتها وقلقها.

وأكدت الصحيفة نفسها أنّ Catherine تضغط على زوجها بهذا الخصوص، خوفاً من تدهور علاقتهما الزوجية مجدداً.

يُذكر أنّ علاقة Michael Douglas و Catherine Zeta-Jones بدأت عام 1999، وقد تزوجا في عام 2000، ولديهما ولدان، غير أنهما انفصلا في آب/أغسطس 2013، وأعلنا أنهما قرّرا الابتعاد عن بعضهما لبعض الوقت لتقييم زواجهما، إلى أن قرّرا العمل على إنجاح علاقتهما في بداية العام الحالي.

 

 

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سيدتي