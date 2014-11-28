دينا الشربيني ممنوعة من العمل مجدداً في مجال التمثيل

بعد خروجها من السجن الذي قضت فيه عاماً كاملاً بتهمة تعاطي المخدرات، فوجئت الممثلة المصرية دينا الشربيني بنقابة الممثلين تصدر قراراً بإيقافها عن العمل.

وحول هذا القرار قال وكيل نقابة الممثلين سامح الصريطي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إن النقابة اتخذت هذا القرار رغماً عنها انفاذاً للقانون الذي يمنع الفنانة من العمل.

وأشار الصريطي إلى أنه يعتبر دينا ابنته، وأنها "ممثلة أثبتت نجاحها وموهبتها وكلنا خطاءون، لكنه القانون لا تحايل عليه للأسف الشديد".

وقال إنه يتمنى وجود ولو ثغره صغيرة في القانون، لإعادة إعطاء دينا تصريحات بالعمل خاصة وأن دينا ليست عضوه بنقابة الممثلين، وعملت الفترة الماضية بتصريحات مؤقتة مؤكداً انه يعرف دينا جيداً ويعرف أنها إنسانة محترمة وعلى خلق.

يذكر أن قانون نقابة الممثلين الذي اتخذ هذا القرار يقع في المادة السادسة رقم 4 وتنص على ألا يكون الممثل قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.