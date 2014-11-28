تكفّل فنانة بمصاريف جنازة صباح شائعة وهويدا لن تحضر الجنازة

بيروت_ إيمان إبراهيم

على الرغم من وفاتها قبل يومين، لا تزال الشائعات تطارد الصبوحة، ويقف وراءها بالحد الأدنى إعلام غير مسؤول يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدورها باتت أرضاً خصبة للشائعات التي يطلقها البعض عن جهل والبعض الآخر عن رغبة في التواجد، ولو على حساب مشاعر الآخرين وكراماتهم.

فقد سرت شائعة عن قيام إحدى الفنانات بالتكفّل بمصاريف جنازة الصبوحة، وهو ما نفاه مصدر مقرّب من العائلة، مؤكداً أن لا صحّة لما يتردّد في هذا الإطار.

كما نفى المصدر أن تكون صورة القبر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعدهم بعض المواقع الإلكترونية هي لقبر صباح، مؤكداً أنها صورة انتشرت قبل سنتين وهي تعود لسيدة اوروبية ولا تمت بأي صلة للصبوحة.

كما استنكر المصدر الصورة التي ينشرها البعض على أنها لجثة صباح، مؤكداً أنها انتشرت قبل يومين من وفاتها، بالتزامن مع انتشار شائعة موتها الأخيرة مساء الأحد.

من جهة ثانية، علمت "سيدتي نت" أن هويدا ابنة الصبوحة لن تحضر جنازتها، وأنّها في حالة صدمة عصبية تمنعها من السفر إلى لبنان، في حين وصل الدكتور صباح ابنة الفنانة الكبيرة للمشاركة في جنازتها.