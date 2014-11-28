أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تكفّل فنانة بمصاريف جنازة صباح شائعة وهويدا لن تحضر الجنازة

Google+ Print
تكفّل فنانة بمصاريف جنازة صباح شائعة وهويدا لن تحضر الجنازة تكفّل فنانة بمصاريف جنازة صباح شائعة وهويدا لن تحضر الجنازة

الجمعة 28-11-2014 17:15

بيروت_ إيمان إبراهيم

على الرغم من وفاتها قبل يومين، لا تزال الشائعات تطارد الصبوحة، ويقف وراءها بالحد الأدنى إعلام غير مسؤول يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي، التي بدورها باتت أرضاً خصبة للشائعات التي يطلقها البعض عن جهل والبعض الآخر عن رغبة في التواجد، ولو على حساب مشاعر الآخرين وكراماتهم.
فقد سرت شائعة عن قيام إحدى الفنانات بالتكفّل بمصاريف جنازة الصبوحة، وهو ما نفاه مصدر مقرّب من العائلة، مؤكداً أن لا صحّة لما يتردّد في هذا الإطار.
كما نفى المصدر أن تكون صورة القبر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعدهم بعض المواقع الإلكترونية هي لقبر صباح، مؤكداً أنها صورة انتشرت قبل سنتين وهي تعود لسيدة اوروبية ولا تمت بأي صلة للصبوحة.
كما استنكر المصدر الصورة التي ينشرها البعض على أنها لجثة صباح، مؤكداً أنها انتشرت قبل يومين من وفاتها، بالتزامن مع انتشار شائعة موتها الأخيرة مساء الأحد.
من جهة ثانية، علمت "سيدتي نت" أن هويدا ابنة الصبوحة لن تحضر جنازتها، وأنّها في حالة صدمة عصبية تمنعها من السفر إلى لبنان، في حين وصل الدكتور صباح ابنة الفنانة الكبيرة للمشاركة في جنازتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي