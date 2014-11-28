السجن 26 عاماً لنجمة بوليوود فينا مالك بتهمة الكفر

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية قرراً يقضي بسجن الممثلة الباكستانية Veena Malik مدة 26 عاماً بتهمة الكفر وازدراء الأديان.

وقد ذكرت المحكمة أنّ هذا القرار جاء بعد أن استخدمت نجمة بوليوود أغنية تم غناؤها في زفاف ابنة الرسول، خلال مشهد ساخر أذيع على قناة " GEO TV".

وظهرت Veena في الزفاف الساخر، وهي ترقص مع زوجها، أثناء غناء فرقة صوفية للأغنية الدينية، في مشهد أعتبره الكثيرون سخرية من زواج ابنة النبي محمد(ص)، وهو ما تسبّب بحالة من الجدل فور إذاعته في مايو الماضي على قناة " GEO TV".

ولم يصدر الحكم بحق الممثلة البالغة من العمر 30 عاماً فقط، بل شمل أيضاً زوجها Asad Bashir Khan، إضافة إلى صاحب القناة ومقدّمة البرنامج، حيث حكم عليهم بنفس التهمة والمدّة الزمنية أيضاً.

من جهتها، استقبلت Veena ، التي تعيش في دبي، الحكم باستياء شديد، قائلة: "32 عاماً! بالله عليكم...هذه حياة بأكملها... لكن لديّ إيمان بالمحكمة العليا في باكستان".

وتابعت: "عندما تصدر المحكمة الحكم النهائي سيكون عادلاً. لن يصيبني أيّ مكروه".

وبرغم أن هذا الحكم لن يتم تنفيذه بسبب عدم وجود النجمة في باكستان، فإنّ النجمة أكدت أنها ستعود خلال أسبوعين، وأنها لن تهرب من المواجهة، وقالت: "كنت دائماً من الأشخاص الذين يواجهون الأزمات بالنظر إليها في عينها".

وتابعت: "مررت بأوقات جميلة وعصيبة خلال حياتي. لكنني واثقة بأنني لم أفعل أيّ شيء خطأ".

يُذكر أنّ Veena Malik كانت قد أعلنت، في بداية العام، وخلال شهر عسلها، الذي أمضته في مكة، توبتها أمام الكعبة، حيث أقسمت على أنها ستهجر الغناء والتمثيل والتعري إلى الأبد، سواء في الهند أو في باكستان، كما قررت ارتداء الحجاب، متعهّدة بأنها ستواظب على الصلاة. لكن يبدو أنها لم تفِ بوعدها حتى الآن.