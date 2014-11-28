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أمل علم الدين تحرم جورج كلوني من عيد الشكر

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الجمعة 28-11-2014 18:48

استطاعت المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين أن تحرم زوجها النجم العالمي George Clooney من تمضية عيد الشكر، المعروف بأنه تقليد أمريكي، مع عائلته في أمريكا.
فقد التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم الوسيم خلال وصوله إلى مطار هيثرو في لندن برفقة زوجته.
وتألقت أمل في إطلالة عصرية كعادتها. ولكن اللافت هذه المرة كان إطلالة Clooney الذي ظهر بروح عصرية تشبه إلى حدّ ما إطلالة أمل نفسها، وكأنّ السيّدة اللبنانية، التي خطفت قلب العازب الأشهر، استطاعت أيضاً أن تتحكّم حتى بشكله الخارجي، لا بقلبه فقط.
يُذكر أنّ الصحف الأمريكية كانت قد ذكرت أنّ George وأمل قرّرا تبنّي طفل من بلد يعيش حالة حرب مثل سوريا، بالرغم من أنّ الحياة التي يحياها الثنائي الآن لا توحي بأنهما ينويان ذلك.

 

 

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سيدتي