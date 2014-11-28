أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ المنيا: الحالة الأمنية مستقرة وجميع المنشآت الحيوية مؤمنة

Google+ Print
محافظ المنيا: الحالة الأمنية مستقرة وجميع المنشآت الحيوية مؤمنة محافظ المنيا: الحالة الأمنية مستقرة وجميع المنشآت الحيوية مؤمنة

اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا

أكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن الحالة الأمنية في المحافظة مستقرة تمامًا علي مستوي كافة المراكز التسعة وجميع المنشأت الحكومية والحيوية تم تأمينها ، مع إنتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة.

وأضاف المحافظ – في تصريحات له اليوم – أن غرفة العمليات بالمحافظة بدأت عملها منذ الصباح ، لمتابعة كل كبيرة وصغيرة بالمحافظة أولا بأول ، وهناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد المحافظ علي أن أنه لن يسمح لأحد أن يمس أمن وأمان المواطنين والوطن ولن نسمح بأي تجاوزات وسيكون التعامل بمنتهي الشدة والحزم مع الخارجين عن القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا