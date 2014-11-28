محافظ المنيا: الحالة الأمنية مستقرة وجميع المنشآت الحيوية مؤمنة

أكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن الحالة الأمنية في المحافظة مستقرة تمامًا علي مستوي كافة المراكز التسعة وجميع المنشأت الحكومية والحيوية تم تأمينها ، مع إنتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة.

وأضاف المحافظ – في تصريحات له اليوم – أن غرفة العمليات بالمحافظة بدأت عملها منذ الصباح ، لمتابعة كل كبيرة وصغيرة بالمحافظة أولا بأول ، وهناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد المحافظ علي أن أنه لن يسمح لأحد أن يمس أمن وأمان المواطنين والوطن ولن نسمح بأي تجاوزات وسيكون التعامل بمنتهي الشدة والحزم مع الخارجين عن القانون.