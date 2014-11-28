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«بوتين»: روسيا تواصل دعم حكومات سوريا والعراق في مواجهة الإرهاب

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده ستواصل دعم حكومات سوريا والعراق ودول المنطقة الأخرى في مواجهتها مع الإرهابيين.

وأضاف بوتين، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، قبيل زيارته المرتقبة إلى تركيا، أوردت مقتطفات منها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أنه «مازالت الأوضاع في سوريا تولد مخاوف كبيرة ،ونتفهم ما هي الأعباء الثقيلة التي تتحملها تركيا في ظروف استمرار النزاع الدموي عند جيرانها».

وتابع:«الخطر الرئيسي الذي يهدد بالمزيد من التصعيد للأوضاع في سوريا وفي الدول المجاورة الأخرى يرتبط بنشاط ما يسمى بتنظيم (داعش) والجماعات الراديكالية الأخرى، التي راهن عليها في السابق وشجعها عدد من الدول الغربية».

وأوضح الرئيس الروسي، أن «بلاده ننظر إلى مكافحة الإرهابيين والمتطرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المضطربة، بما في ذلك في سوريا، باعتبارها من المهمات الأولية بالنسبة إلى المجتمع الدولي» .

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