طوارئ بصحة السويس وانتشار 56 سيارة إسعاف بالطرق الصحراوية وشوارع المحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوي، اليوم الجمعة، بجميع مستشفيات المحافظة كإجراء احترازي ووضع خطة تأمين على مدار 24 ساعة يوميا وأنتشار لسيارات الأسعاف بالميادين والطرق الصحراوية.

وقال مسئولو مديرية الصحة – فى تصريحات صحفية – أنه تقرر انتشار لسيارات الاسعاف والتى تبلغ 56 سيارة بمنطقة العين السخنة وعلى الطرق الصحراية وبالقرب من المناطق الحيوية ، مع وجود فرق للانتشار السريع من الأطباء اذا لزم الأمر.

وأوضحوا أنه تم توفير جميع الأدوات الطبية والمسلتزمات الخاصة والمطلوبة للمستشفى وتوافر أكياس الدم ، مع التأكيد على الاطباء بالغاء الأجازات اليوم والالتزام بمواعيدهم وتواجدهم بالمستشفى فى درجة استعداد وطوارئ.