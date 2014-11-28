كاميرون: إصلاح الاتحاد الأوروبي يخدم جميع الدول الأعضاء وليس بريطانيا وحدها

وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح اليوم الجمعة بمنع المهاجرين من الحصول على اعانات اجتماعية لمدة أربع سنوات بعد وصولهم الى بريطانيا اذا نجح في الانتخابات العامة القادمة، مشددا على أن اصلاح الاتحاد الأوروبي يقع في صالح الدول الأعضاء جميع وليس بريطانيا وحدها.
وفي خطاب يهدف به تعزيز فرصه للبقاء في منصبه في الانتخابات العامة في شهر مايو القادم، قال رئيس الوزراء “لدينا خطة طويلة الأمد بخصوص الهجرة”.
وأضاف “الهجرة تفيد بريطانيا ولكن هناك حاجة الى وضع ضوابط عليها عادلة وأن تصب في مصلحتنا القومية. وهذا ما أريده”.
وأكد رئيس الوزراء على الدور الإيجابي الذي لعبه المهاجرون عبر التاريخ في بريطانيا، قائلا “أصبحنا بريطانيا العظمى بسبب المهاجرين، و لذلك فانه من الأساسي أن ندير هذه المسألة بشكل صائب”.
> وقال ديفيد كاميرون” يجب أن نكون واضحين. ليس خطأ أن نعبر عن مخاوفنا بشأن حجم الأشخاص الذي يأتون الى هذه البلاد. الناس يريدون من الحكومة أن تسيطر على أعداد الناس الذين يأتون الى هنا من دول الاتحاد الأوروبي ومن دول العالم”.
وأضاف كاميرون “أتفهم ذلك وأنا أتفق معهم تماما”.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشعب البريطاني يرغب في اقتصاد حديث قائم على المعرفة مثل احتياجاتنا للهجرة، مشيرا إلى أن البريطانيين لا يريدون اختيارا خاطئا بين الوضع الراهن أو مغادرة الاتحاد الأوروبي.
> وقال “انهم يريدون الإصلاح واجراء استفتاء، انهم لا يريدون هجرات بلا حدود ولا يرغبون في منع الهجرة، انهم يريدون هجرة بضوابط وهو على حق”.
واستطرد “لذلك وضعنا هدفا واضحا للعودة لصافي الهجرة إلى مستويات التسعينات رغم أنه كان لدينا اقتصاد مفتوح، كانت هناك هجرة منضبطة مناسبة بعشرات الآلاف، وليس بمئات الآلاف”.
> وأشار الى وجود خطة واضحة لمعالجة الهجرة من خارج الاتحاد الاوروبي بطريقة هادفة مع الاستمرار في السماح للشركات بجلب العمال المهرة التي يحتاجونها والسماح للجامعات باجتذاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.
وأكد زعيم حزب المحافظين بأنه سيتم تشديد الإجراءات على الحدود لمنع المهاجرين من محاولة الوصول الى بريطانيا.
> وقال “إن بعض شركائنا يقولون إننا لسنا وحدنا في ذلك، ألمانيا على سبيل المثال تجذب مزيد من المهاجرين أكثر من المملكة المتحدة. ولكن ألمانيا في وضع مختلف، حيث أن عدد سكانها آخذ في الانخفاض وعدد سكان بريطانيا آخذ في الارتفاع”.
وشدد رئيس الوزراء على أن المهاجرين لن يحصلوا على اعانات الا اذا عاشوا وساهموا في اقتصاد بريطانيا لمدة أربع سنوات.
وأضاف “يجب على مهاجري الاتحاد الأوروبي أن يمتلكوا عرضا لوظيفة قبل أن يأتوا الى هنا. دافعوا الضرائب لن يدعموهم اذا لم يدعموا أنفسهم”.
> وقال “نعم هذه إصلاحات جذرية ولكنها عادلة ومنطقية”.
وأكد على أن اصلاح الاتحاد الأوروبي لا يقع في صالح المملكة المتحدة وحدها ولكن في صالح كل الدول الأعضاء.
وأوضح “إذا تم انتخابي في منصب رئيس الوزراء في شهر مايو، سأتفاوض لإصلاح الاتحاد الأوروبي، وعلاقة بريطانيا معه. قضية حرية حركة العمال ستكون جزءا أساسيا من تلك المفاوضات. اذا نجحت فانني سأقود حملة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه”.، مؤكدا انه اذا فشل، فانه لا يستبعد أي شيء.
> وأضاف “أنا واثق من ذلك، مع حسن النية والتفاهم، يمكننا وسوف ننجح.”
وأشار الى أن القرار في نهاية المطاف يقع في أيدي الناخب البريطاني الذي سيختار ما اذا كانت بريطانيا ستستمر في الاتحاد الأوروبي أم لا.
> ومن المتوقع أن تثير كلمة كاميرون غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن بينها بولندا، التي وصفت من قبل هذه الإجراءات بأنها “تمييزية”.
أ ش أ