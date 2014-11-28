“الحركة الوطنية”: التزام الشعب بتوجيهات الأجهزة الأمنية يعكس ولاءه للدولة

قال المهندس مروان يونس أمين التثقيف بحزب الحركة الوطنية، إن أعداء الوطن بجميع أنواعهم قد تكاتفوا لإفساد حياة المصريين ودفع الشعب لفقدان الأمل، سواء بالإرهاب داخلياً أو خارجياً وبمعاونة أصدقائهم بالخارج وخونتهم بالداخل، لكنهم لا يعلمون أن الشعب المصري أصبح صفاً واحداً في مواجهة هذه المجموعات، وهو ما ظهر جلياً اليوم 28 نوفمبر الذي توحمت هذه الجماعات على إرهاب الشعب المصري وإسقاط أكبر عدد من الأرواح فيه، إلا أن الشعب المصري أكد أنه يقف خلف دولته ومؤسساتها والتزم بالتوجيهات التي أصدرتها أجهزة الدولة.

وطالب أمين التثقيف بالحزب، الشعب المصري بالإبلاغ الفوري عن أي مجموعات مشبوهة من خارج الحي حتي لو كانت صغيرة تتجمع بشكل مريب، والإبلاغ عن أي أجسام غريب بالشوارع والطرقات، والتكاتف واليقظة في نطاق السكن وملاحظة أي تحركات أو تصرفات غير عادية والتواصل مع الأجهزة الأمنية دون تردد أو خوف، ومنع أي غرباء من اعتلاء الأماكن العالية وأسطح البنايات، فالحرب التي يخوضها الإرهاب هي حرب وجود وبانتصارنا فيها نكون قد وضعنا أول حجر على طريق تحقيق الحلم بمستقبل افضل لمصرنا العظيمة.