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قوات الجيش والشرطة تكثف من تواجدها بمحيط قصر الاتحادية وتغلق شارع الميرغنى

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قوات الجيش والشرطة تكثف من تواجدها بمحيط قصر الاتحادية وتغلق شارع الميرغنى قوات الجيش والشرطة تكثف من تواجدها بمحيط قصر الاتحادية وتغلق شارع الميرغنى

صورة أرشيفية

كثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها بالشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسى، وذلك عقب انفجار «محدث صوت» بتقاطع شارعي الميرغني والخليفة المأمون، حيث انتشرت قوات التدخل السريع الخاصة بالشرطة كما انتشرت قوات حماية المواطن الخاصة بالجيش فى شارع صلاح سالم ومحيط قصر الاتحادية الرئاسى.

وأغلقت قوات الأمن شارع الميرغنى فى اتجاه  قصر الاتحادية.

كانت قنبلة صوت «محدث صوت» انفجرت، صباح اليوم الجمعة، بتقاطع شارعي الميرغني والخليفة المأمون بالقرب من قصر الإتحادية، دون وقوع أى وفيات أو إصابات.

المراسل: عمر عبدالناصر

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