«الداخلية»: ضبط 145 «مثير شغب» متلبسين بـ«مولوتوف ومنشورات»

قال مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بعد ظهر الجمعة، إن المتابعات الأمنية لدعوات التخريب والعنف رصدت بعض التجمعات بعدد من محافظات الجمهورية، حاول خلالها المتجمعون قطع الطرق وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ.

وأضاف المركز في بيان: «تم التعامل معها بصورة فورية، وتفريق التجمعات، وضبط 145من مثيري الشغب بحوزتهم زجاجات (مولوتوف)، معدة للاستخدام وألعاب نارية ومنشورات تحريضية».

وتابع المركز: «من بين المضبوطين طاهر سيد سليمان، عامل بمحل جزارة، تم ضبطه بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزته قنبلة بمفجر، كما تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل مع عدد من الأجسام الغريبة، وتفكيك 8 عبوات متفجرة محلية الصنع».