انتهاء التحقيق مع 154 شركة مخالفة خلال موسمي الحج والعمرة

انتهت لجنة التحقيقات بقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة، من إجراء التحقيق مع 31 شركة نسب لها مخالفات خلال موسم الحج، وعدد 123 شركة خلال موسم العمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن العقوبات التي سيتم توقيعها على الشركات المخالفة خلال أسبوع.

من جانبه، قال مصطفى عبداللطيف، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الشركات السياحية، إن وزارة السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع الشركات السياحية تقوم بفحص المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات خلال الإعداد لموسم الحج، والتي قامت بتسجيل أسماء وهمية وبيانات غير صحيحة للأسماء، والتي قامت غرفة الشركات السياحية بمخاطبة الوزارة بشأنها للنظر في تطبيق المادة 9 مكرر من قانون الاتحاد والغرف السياحية.

وأضاف «عبد اللطيف»، في تصريحات له، الجمعة، أن القطاع يتشاور حالياً مع المستشار القانوني للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شهادات الوفاة غير الصحيحة التي تقدمت بها بعض الشركات السياحية للنظر في إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

يذكر أن لجنة التحقيقات بقطاع الشركات السياحية تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2013، برئاسة رئيس قطاع الشركات السياحية، وإشراف المستشار القانوني للوزير.