روي كين يترك أستون فيلا

أعلن الأيرلندي روي كين مساعد بول لامبرت المدير الفني لأستون فيلا عن تركه رسميا مهمته مع الفريق بعد أقل من 5 شهور من توليه المسؤولية.

وأصدر كين بيانا اليوم الجمعة أعلن فيه رحيله عن أستون فيلا بسبب تعارض المهمة مع كونه المدرب المساعد لمنتخب أيرلندا.

وقال كين في بيانه "مهمتي مع أستون فيلا وأيرلندا معا والتزاماتي معهما باتت كثيرة جدا، ليس أمرا عادلا بالنسبة لأستون فيلا أو أيرلندا ولذلك اتخذت هذا القرار".

وأضاف "أود أن أشكر بول لامبرت على هذه الفرصة العظيمة للمجيء لفريق عظيم مثل هذا، وبالفعل استمتعت بخبرتي مع أستون فيلا وأود تدريب الفريق يوما ما".