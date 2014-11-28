ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز ويصعد لنهائي كأس أندية أمريكا الجنوبية

(إفي): فاز ريفر بليت على ضيفه وغريمه التاريخي بوكا جونيورز بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائي النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس أندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا سودأميريكانا) حيث يواجه أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وكان هدف ليوناردو بيسكوليتشي (ق16) كافيا لحسم مواجهة الخميس، بعد أن انتهى لقاء الذهاب قبل أسبوع على ملعب (لا بومبونيرا) معقل بوكا بتعادل الفريقين سلبيا دون أهداف.

وثأر ريفر بليت بذلك لخروجه من نفس الدور لبطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) قبل عشرة أعوام على يد جاره اللدود.

وحرص لاعبو الفريق المضيف على حسم تذكرة التأهل بأي ثمن، من أجل مواساة مدربهم الشاب مارسيلو جاياردو بعد وفاة والدته.

وحاول رودولفو أروابارينا مدرب بوكا جونيورز تعديل الأمور، لكنه أجبر على إخراج لاعب الوسط الدولي وريال مدريد السابق فرناندو جاجو (ق41) بداعي الإصابة.

وكان أتلتيكو ناسيونال قد حسم تذكرة التأهل الأولى إلى النهائي الأربعاء بالفوز على مضيفه ساو باولو 1-4 بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز بهدف، كل على ملعبه.

وستستضيف مدينة ميديين الكولومبية لقاء الذهاب في مواجهة النهائي يوم الثالث من ديسمبر/كانون أول المقبل، قبل أن يتم تسليم الكأس للبطل بملعب (مونومينتال) في بوينوس آيرس يوم العاشر من ذات الشهر.