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«صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتدفع بـ 70 سيارة اسعاف

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«صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتدفع بـ 70 سيارة اسعاف «صحة المنوفية» ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتدفع بـ 70 سيارة اسعاف

صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات فى مراكز ومدن المحافظة استعدادا لأعمال عنف متوقعة اليوم الجمعة حيث تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة بالمديرية لتلقى بلاغات المواطنين أو الوحدات الأخرى، ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فورا.

من جانبه اكد الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير هيئة مرفق الإسعاف بالمنوفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بإسعاف المنوفية، وذلك استعدادا للتظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى محافظة الجمهورية حيث تم الدفع بـ70 سيارة إسعاف من أجل تغطية كافة أنحاء المحافظة.

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