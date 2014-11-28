محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من تميم بن حمد

وصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى الدوحة اليوم في زيارة اخوية تلبية لدعوة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار حمد الدولي الجديد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني نائب امير قطر والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني ممثل امير قطر ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري وسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس الديوان الأميري القطري.

ويرافق سموه في الزيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سمو امير قطر بسمو ولي عهد ابوظبي والوفد المرافق وتبادل معه الاحاديث الودية في استراحة قصيرة في صالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي الجديد.

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