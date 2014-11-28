"السعوديون" يطلقون احتفالات "الوفاء" احتفاء باليوم الوطني الـ 43 للدولة

تواصل الهيئة السعودية للأندية الطلابية في الإمارات تنفيذ برامج الاحتفاء السعودي باليوم الوطني الـ 43 لقيام دولة الامارات ضمن منظومة المبادرات الأخوية المتنوعة التي أطلقتها الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات تحت شعار "اتحاد ينبض في ذاتي .. سعودي إماراتي" وباهتمام من السفارة السعودية في أبوظبي ومشاركة القنصلية العامة في دبي وذلك على صعيد مبادرات الوفاء والعلاقات الأخوية والشراكة الثقافية بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية .

ووجه سعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة بتكثيف الجهود السعودية المعبرة عما تكنه حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء في الإمارات والخليج والعالم من حب وسلام ..مشجعاً هذه المبادرة الطلابية التي تقودها الملحقية الثقافية وهي من شعور وحماس طلبتنا السعوديين الدارسين في الجامعات الاماراتية ..مشيراً إلى أن ذلك يؤكد العلاقات القوية واللحمة الوطنية بين البلدين الشقيقين للتعبير بهذه المناسبة العزيزة على السعوديين واشقائهم الاماراتيين وعلى الخليجيين والعرب ولتعكس هذه المبادرة ما تحظى به دولة الامارات العربية المتحدة من احترام وتقدير عند الجميع.

هذا وتتواصل ضمن هذا السياق مسيرة "الوفاء" التي انطلقت أمس من حرم جامعة الشارقة لتواصل حضورها في جامعة زايد وباقي الجامعات الإماراتية بمشاركة قرابة 3000 طالب من الدارسين والدارسات السعوديين بجامعات الدولة وزملائهم الإماراتيين في صورة من أروع صور التلاحم بين الدولتين حيث تقدم المسيرة موكباً وطنياً من الشخصيات البارزة في إمارة الشارقة وجامعتها وجامعة زايد والملحقية الثقافية السعودية في الامارات مع تواجد كوكبة من المسئولين والأكاديميين الذين حملوا معاني الحب أكاليل الثناء لدولة الإمارات .

وقد استهلت المسيرة بكلمة للطلاب حملت رسالة التهنئة منهم والشكر والامتنان للحكومة السعودية التي أتاحت لهم الفرصة للدراسة في الإمارات والتقدير لدولة الإمارات على رعايتها الكريمة وجهودها الحثيثة في احتضانها لهم .

وامتدت المسيرة الطلابية تحت مظلة علم تراوح طوله 100 متر بتداخل وجداني فريد يجمع بين علمي الدولتين الشقيقتين الامارات والسعودية ..كما تم إطلاق 43 ألف بالون تحمل العلمين حيث حلقت في السماء ليرفع أولئك الطلاب أبصارهم وطموحاتهم وأمانيهم لبلدانهم عاليا بحجم الآفاق.

واحتضنت جامعة الشارقة معرض " تراث المملكة والإمارات " الذي نظمه النادي السعودي في مقر الجامعة حيث تناول المعرض فيلماً يحكي عن تلك الروابط المتينة والصلات القوية بين البلدين ومعالم الحضارات القديمة وبعض المعالم التاريخية في الإمارات والمملكة بالإضافة إلى التراث الشعبي السعودي والمنجزات الحضارية في البلدين الشقيقين.

كما شارك الملحق الثقافي السعودي في الإمارات الدكتور صالح السحيباني في الندوة الحوارية عن الدبلوماسية الثقافية للإمارات مستعرضاً جوانب الاهتمام والكاريزما التي حظيت بها الدولة في صناعة مجد مختلف وحضارة متسارعة وكيف تمكنت من ان تبني مع العالم جسوراً من التواصل الحضاري ..مشيراً إلى أن السفارة السعودية في أبوظبي ممثلة بالملحقية الثقافية لم تأل جهداً في مقابلة الاحتفاء الإماراتي باليوم الوطني الـ 84 للمملكة في سبتمبر الماضي بوفاء سعودي عبر عن السعوديون من خلال أكثر من أربعين فعالية بدأت بإطلاق اكبر منصة عالمية أقيمت بمعرض الشارقة للكتاب خلال الشهر المنصرم عن مسيرة الاتحاد و43 من الإنجازات في الصالون الثقافي بالجناح السعودي وعقد أمسية شعرية لشعراء سعوديين وإماراتيين يتغنون بأمجاد البلدين وأخرى جمعت أديبات الإمارات ودورهن في صناعة جيل ناجح بالإضافة إلى تصميم أكبر علم إماراتي وآخر سعودي يتم حمله في مسيرة الوفاء ويحمل شعار "اتحاد ينبض في ذاتي .. سعودي إماراتي" وكذلك مشاركة "حكومة دبي" مسيرتها الضخمة في "البوليفار" بالقرب من "دبي مول" حيث يشارك الطلاب السعوديون من أكاديمية شرطة دبي .

وأضاف السحيباني أن الهيئة الإدارية للطلبة السعوديين نفذت حملات تبرع بالدم عبر مستشفيات بعض الجامعات التي يدرسون بها كما أقيم حفل ليوم كامل تؤكد اهتمامهم بالبعد الإنساني للمعاقين بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين ..كما واصلت مسابقتها لطلاب التربية والتعليم في الإمارات وإقامة معرض للصور والمجسمات للبلدين الشقيقين في جامعة زايد ليبرزوا للزوار مدى التلاحم بين الشعبين الاماراتي والسعودي .

كما نوه بالمسابقة التي دشنتها الملحقية السعودية بعنوان "مسابقة الوفاء" إبان الاحتفال باليوم الوطني السعودي للتشجيع على تقديم المبادرات والأفكار التي تخدم التوجيهات الكريمة بشأن الوفاء ورد الجميل ..موضحاً أنه تم أيضاً عمل معرض من قبل الملحقية عن مساجد الشارقة لصور تعرض لأول مرة بالإضافة إلى إصدار "اكبر كتاب باسم مدينة الضياء يحكي بالضوء والنور عن مساجد الشارقة" ويعد اول إصدار عالمي بهذا الشكل والابداع متزامناً كذلك مع إصدار الملحقية لعدد من المطبوعات بهذه المناسبة وغيرها من الفعاليات .

وقال السحيباني " كثفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي والقنصلية السعودية العامة في دبي والملحقية الثقافية السعودية من جهودها لمقابلة الود والاحتفاء الإماراتي بوفاء يليق ومكانة هذه العلاقة التي تجمع القيادتين السعودية والإماراتية ولم نجد أبداً أفضل من هذا الوفاء الذي نعبر به عن فرحتنا بروح الاتحاد الـ 43 حيث تواصل الإمارات حضورها وتألقها إلى جانب أشقائها في الخليج موطدة أسمى معاني القيم الأخوية والإنسانية والثقافية ".

وأضاف " اخترنا أن نسابق الزمن في مقابلة الاحتفاء بالوفاء ونعلن عن احتفائنا مبكراً بعد أن لمسنا كسعوديين مبادرات الأشقاء في الإمارات التي أظهرتها صورهم المعبرة إبان اليوم الوطني السعودي في سبتمبر الماضي" ..منوهاً بالمشهد الثقافي في البلدين الشقيقين الذي ينطلق من رؤية حكيمة يتبناها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظهما الله وهي رؤية سديدة تنطلق جذورها من الدين الإسلامي الحنيف .

واستذكر تاريخ إنشاء الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات عام 1968 والتي تضطلع وبدعم من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية نحو تنمية وتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية ومتابعة ورعاية شؤون الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات العربية المتحدة ..مستعرضاً مسيرة التعليم والتي أصبحت اليوم محطة عالمية لتلقي العلوم والمعارف ثم أشار للعلاقة الحميمية التي تربط بين القائد وشعبه .

وتحدث السحيباني عن مراحل التقدم والازدهار في الإمارات حيث صار لهما شأن فاعل وتجليات حاضرة في الوجدان والعقل العربي حيث امتد شعاعها الإيجابي ليتعدى الحدود المحلية والعربية محلقة في فضاءات العالمية وهذه النهضة الثقافية تمثل ترجمة حقيقة للطفرة الحضارية التي تعيشها دولة الإمارات والتقدم الذي تمشي في ركابه على كافة الأصعدة والمستويات وهو ما تعكسه الثقافة المعاصرة في هذين البلدين .

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد بادرت بإعلان مشاركتها في احتفالية اليوم الوطني الـ 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول الدول التي تعلن عن مشاركتها في الاحتفالية وذلك منذ أن اختتمت مشاركتها في معرض الشارقة للكتاب مؤخرا حيث عقدت ندوة حملت عنوان "مسيرة الاتحاد و 43 عاماً من الإنجازات " بحضور مجموعة من المتخصصين بالشئون الثقافية والتاريخية والإعلامية والضيوف.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إضافًة إلى الخطوة المتميزة التي قامت بها دولة الإمارات في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة بعدد من المبادرات الأخوية ورفع صور خادم الحرمين الشريفين على بعض المعالم المهمة في دبي وكذلك استقبال القادمين من السعودية بعبارات الترحيب الحار والعرضة الشعبية الى غير ذلك من الأساليب الحضارية التي تجسد أواصر المحبة لبلاد الحرمين الشريفين ولقيادته الرشيدة.



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