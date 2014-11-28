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بالصور… محافظ الإسكندرية يشارك فى تظاهرة “ضد الإرهاب” بالقائد إبراهيم

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بالصور… محافظ الإسكندرية يشارك فى تظاهرة “ضد الإرهاب” بالقائد إبراهيم بالصور… محافظ الإسكندرية يشارك فى تظاهرة “ضد الإرهاب” بالقائد إبراهيم

تجمهر ظهر اليوم الجمعة، العشرات فى ساحة مسجد القائد إبراهيم فى تظاهرة ضد الإرهاب وشاركهم اللواء طارق مهدى – محافظ الإسكندرية، حيث حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة لرفع شأن الوطن، ومناهضة الإرهاب حتى تعود لمكانتها الرائدة وسط العالم العربى.

وأكد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، أن المواطنين يتابعون أنشطتهم العادية، والحياة آمنة تمامًا في المحافظة، موضحًا أن لا أحد يستطيع أن يقوم بأى أعمال شغب لأن كل أجهزة الدولة تقوم بدورها فى الحفاظ على أمن البلاد، وعلى كل مواطن أن يعلم دوره جيدًا فى مساندة البلاد ضد الغرهاب.

وأضاف المهدى، أن هناك انتشار أمني واضح بالمحافظة، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بتأمين كافة الأحياء، مشيرًا أن  كل أعمال المحافظة الخاصة بالنظافة والتأمين تتم بشكل طبيعى، لتظل مدينة الإسكندرية جميلة كما عهدها أهلها، حتى في أحلك الظروف، وأسوأ الأوقات التي تعانى مصر فيها من الإرهاب.

وأكد اللواء أمين عز الدين – مدير أمن الإسكندرية أن الأقوال الأمنية المكونة من قوات الجيش والشرطة تجوب شوارع المحافظة الرئيسية الفرعية، هذا إلى جانب وجود نقاط أرتكاز لقوات الأمن، لمساعدة القوات الرئيسية الموجودة فى عمليات التأمين.

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