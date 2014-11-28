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هدوء حذر بشوارع وميادين الأقصر وسط تعزيزات أمنية مكثفة

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هدوء حذر بشوارع وميادين الأقصر وسط تعزيزات أمنية مكثفة هدوء حذر بشوارع وميادين الأقصر وسط تعزيزات أمنية مكثفة

محافظة الأقصر

شهدت مختلف شوارع وميادين محافظة الأقصر هدوءًا حذرًا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة وسط تعزيزات أمنية كبيرة .

وزودت مديرية أمن الأقصر الكمائن ونقاط التفتيش الرئيسية بمجموعات قتالية وسيارات إطفاء وأخري مضادة للمفرقعات لتفتيش المركبات التي تدخل حدود محافظة الأقصر .

وعززت قوات الجيش والشرطة من تواجدها في محيط مباني المحافظة ومديرية الأمن والمطار وأقسام الشرطة والمناطق الأثرية والسياحية وانتشرت دوريات لرجال الشرطة وسيارات الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية بشوارع المحافظة، كما تم إغلاق الطرق المؤدية لمبنى مديرية الأمن .

 

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