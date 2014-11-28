دوريات شرطية وتعزيزات أمنية بميادين وشوارع الأقصر‎

كثفت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من دورياتها بالشوارع وعززت من تواجدها أمام المنشآت الهامة والحيوية وفي الميادين الرئيسية صباح اليوم الجمعة تزامنا مع دعوات “الجبهة السلفية” بالنزول للتظاهر في الشوارع والميادين تحت شعار ما يسمي بـ “انتفاضة الشباب المسلم”.

ووضعت مديرية أمن الاقصر خطة محكمة للتعامل مع أي طوارئ طوال اليوم حيث تضمنت الخطة الموضوعة من جانب الأجهزة الأمنية بالمحافظة، الانتشار المكثف لمجموعات الانتشار السريع والمتمركزة بجميع الميادين والمجهزة بأحدث الأسلحة والمدربة، للتعامل الفوري مع أعمال الشغب، والتأكد من جاهزيتها، للتعامل مع جميع أشكال الخروج على القانون، بكل حزم وحسم.

وتضمنت الخطة الأمنية نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، بالميادين والشوارع الرئيسية، مستخدمين الكلاب البوليسية، للكشف عن المفرقعات، مع تطبيق أحدث الأساليب العلمية فى التعامل مع الأجسام المشتبه فيها، ولمواجهة أي تفجيرات إرهابية قد تحدث بالإضافة إلى مراقبة مختلف الميادين والشوارع، من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين، وتكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية، والتعامل الفورى مع أي محاولات للاعتداء عليها من قبل مثيري الشغب.

وشملت الخطة توجيه شرطة المرافق، لرفع جميع الاشغالات في محيط الأماكن والميادين، والتنسيق مع إدارة المرور، بعمل خطة للانتشار بأماكن التجمعات، لعمل تحويلات مرورية وسحب الكثافات، مع الاستعداد لتسهيل مأمورية سيارات الحماية المدنية والاسعاف، لمواجهة أى ظرف طارئ، فضلاً عن قيام الأكمنة الحدودية بدورها في تأمين مداخل ومخارج المدينة، من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والصحراوية، لمنع دخول أي عناصر إجرامية، مع الاستعداد لتطبيق خطة غلق المدينة.

وتضمت الخطة أيضا توجيه إدارة البحث الجنائى، لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي، من خلال التنسيق مع حارسي العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، و متابعة المترددين على الميادين العامة، وإعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك الميادين .