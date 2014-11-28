الاشتباه فى سيارة متروكة أمام مستشفى أشمون العام بالمنوفية

سادت حالة من الذعر، صباح اليوم الجمعة، بين أهالى مدينة أشمون عقب الاشتباه فى سيارة متروكة أمام مستشفى أشمون العام فى احتوائها على مواد متفجرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، اخطاراً من رئيس مباحث أشمون يفيد بوجود سيارة متروكة أمام مستشفى أشمون العام بمدينة اشمون ؛ وعقب اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة تبين ان السيارة تحمل رقم 55068/57 ملاكى القاهرة ماركة مازدا بيضاء اللون ؛ مفتوحة الأبواب من الجهه اليمنى وتبين “سلبية” البلاغ وخلوها من ثمة مواد متفجرة.

تم التحفظ على السيارة وتحرير محضر رقم 13052 ادارى مركز اشمون لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .