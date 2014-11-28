وزيرة كويتية: إلغاء نظام الكفيل غير مطروح حالياً

نقلت صحيفة «الوطن» عن وزيرة الشؤون الكويتية، هند الصبيح، تأكيدها أن مسألة إلغاء الكفيل غير مطروح حاليا.

جاءت تصريحات الوزيرة الكويتية، على هامش ختام فاعليات «حوار أبوظبي»، الذي عُقد بالكويت على مدى يومين بمشاركة أكثر من 20 دولة خليجية وآسيوية.

وقالت الصبيح، إن حوار أبوظبي ساهم كثيرا في حل المشاكل بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة، وناقش الكثير من المشاريع التي سوف يتم إقرارها لتحقيق المصلحة العامة لكل الأطراف .

وأضافت أن جارى المصادقة على عدد من المشاريع والمبادرات التي تمت مناقشتها والتي تتواكب مع المعايير الدولية للاستقدام بما يتناسب مع الدول المستقبلة والمرسلة، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد مشاريع تقضى بتدريب وتأهيل العمالة المرسلة وحقوق العمالة وتطبيق القوانين والتعامل معها بطريقة مثلى .