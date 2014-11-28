أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق “بلاط – موط” بالوادي الجديد

Google+ Print
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق “بلاط – موط” بالوادي الجديد مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق “بلاط – موط” بالوادي الجديد

أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأسيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع آخرى نقل أمام  قرية ذخيرة بمركزبلاط بالوادى الجديد.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد تصادم سيارة ملاكي مع أخري نقل أمام قرية ذخيرة بمركزبلاط، وفور وصول البلاغ انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع مصطفي عبد المنعم عبد ربه 28 سنة عامل وإصابة كلا من مصطفي عبد الرحم مصطفي 28 سنة ومصاب بكسر في القدم اليسري و حسن يوسف محمد 25 سنة ومصاب بكسر في منطقة الحوض ،و يوسف محمد محمد 25 سنة ومصاب بكسر في القدم اليسري وجميعهم مقيمون مدينة موط بمركز الداخلة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث ،وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفي الداخلة المركزي وتم نقل المضابين الى مستشقى الداخلة لتلقي العلاج وجاري تحويل الحالات الحرجة إلي مستشفي أسيوط الجامعي .

وجاري تحرير محضر بالواقعة ،وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا