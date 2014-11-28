مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق “بلاط – موط” بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه وأسيب ثلاثة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع آخرى نقل أمام قرية ذخيرة بمركزبلاط بالوادى الجديد.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد تصادم سيارة ملاكي مع أخري نقل أمام قرية ذخيرة بمركزبلاط، وفور وصول البلاغ انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع مصطفي عبد المنعم عبد ربه 28 سنة عامل وإصابة كلا من مصطفي عبد الرحم مصطفي 28 سنة ومصاب بكسر في القدم اليسري و حسن يوسف محمد 25 سنة ومصاب بكسر في منطقة الحوض ،و يوسف محمد محمد 25 سنة ومصاب بكسر في القدم اليسري وجميعهم مقيمون مدينة موط بمركز الداخلة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث ،وتم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفي الداخلة المركزي وتم نقل المضابين الى مستشقى الداخلة لتلقي العلاج وجاري تحويل الحالات الحرجة إلي مستشفي أسيوط الجامعي .

وجاري تحرير محضر بالواقعة ،وإخطار النيابة العامة للتحقيق .