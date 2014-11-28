السياحة تنتهي من التحقيق مع 31 شركة مخالفة خلال موسم الحج و123 أخرى خلال العمرة

انتهت لجنة التحقيقات بقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة من إجراء التحقيق مع 31 شركة نسب لها مخالفات خلال موسم الحج، و123 شركة خلال موسم العمرة، على أن يتم الإعلان عن العقوبات التي سيتم توقيعها على الشركات المخالفة خلال أسبوع.

وقال مصطفى عبداللطيف وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية إن وزارة السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع الشركات السياحية تقوم بفحص المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات خلال الإعداد لموسم الحج، والتي قامت بتسجيل أسماء وهمية وبيانات غير صحيحة للأسماء والتي قامت غرفة الشركات السياحية بمخاطبة الوزارة بشأنها للنظر في تطبيق المادة 9 مكرر من قانون الاتحاد والغرف السياحية.

وأضاف عبداللطيف في تصريح اليوم أن القطاع يتشاور حالياً مع المستشار القانوني للوزير لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن شهادات الوفاة الغير صحيحة التي تقدمت بها بعض الشركات السياحية للنظر في إحالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

يذكر أن لجنة التحقيقات بقطاع الشركات السياحية تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2013 برئاسة رئيس قطاع الشركات السياحية وإشراف المستشار القانوني للوزير.

أ ش أ