سكرتير مدرسة يرسل خطابين لوكيل تعليم بنى سويف للدعوة للنزول فى مظاهرات اليوم

قرر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف بسرعة ضبط واحضار يحى محمد محمد مسعود سكرتير مدرسة الناصر الاعدادية بنين بقرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف لقيامه بارسال خطاب ممهور بخاتم شعار الجمهورية الى وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف يتضمن عبارات مسيئة للشرطة والجيش ويتضمن عنوانه “موعدنا يوم الجمعة انزل وشارك وانصر دينك وشريعتك مدرستى هترفع المصحف ونقول شرعية شرعية ويسقط حكم العسكر”.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير امن بنى سويف، بلاغًا من شعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم بوصوله خطابين ممهورين بخاتم شعار الجمهورية ومدون عليه اسم مدرسة الناصر الاعدادية بنين بتزمنت الشرقية بمركز ببنى سويف ويتضمن الخطابين دعوة لرفع المصحف.

وعلى الفور انتقل اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية وتبين ان ختم المدرسة بحوزة يحى محمد مسعود سكرتير المدرسة وانه وراء اصدار الخطابين وارسالهما الى وكيل وزارة التربية والتعليم وان الختم الخاص بشعار الجمهورية عهدته وتبين عدم وجوده فى المدرسة وتم تحرير محضرا بالواقعة وامر مدير النيابة بضبط واحضار سكرتير المدرسة واستدعاء خالد احمد هارون مسئول امن المديرية للاستماع الى اقواله فى المحضر باعتباره شاهد عيان على الواقعة وسرعة احضار ختم شعار الجمهورية مع صلاح عبدالخالق مدير المدرسة.