تواجد أمني مكثف لتأمين المنشآت الهامة بالقليوبية استعداداً لتظاهرات الإخوان

كثفت قوات الأمن بالقليوبية من تواجدها بالميادين، وانتشرت عناصر الأمن المركزى، وخبراء المفرقعات والحماية المدنية، استعدادا للتظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان للخروج بها اليوم الجمعة 28 نوفمبر.

وتم تشديد الحراسات علي السجون العمومية، بالأقسام والمراكز وإجراء عمليات ترحيلات من سجن لآخر بهدف زيادة عمليات التأمين ، بالاضافة الي نشر الكلاب البولوسية للكشف عن اي مواد متفجرة.

وقال اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إن هدفنا حماية جميع المنشأت الحكومية والحيوية، وحماية الشعب المصري، من أي اعتداءات تقع عليه من الخارجين عن القانون.

وأضاف يسري، في تصريحات صحفية، أن الأجهزه الأمنية بكافة قطاعاتها في حاله استعداد للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، من خلال التواجد الأمني المكثف، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تجاوزات، وسيتم تفعيل القانون مع أي اعتداءات، أو أعمال خارجة تحاول المساس بأمن الوطن والمواطنين.

وأكد أن الأجهزة نجحت في ضبط الكثير من العناصر والخلايا الإخوانية، التي كانت تخطط للعنف علي مستوي المحافظة، مشيراً إلى أنهم لايعلنون علي الرأي العام كل العناصر والخلايا التي تسقط في ايديهم حفاظا علي السرية، داعيا المواطنين للإطمئنان والثقة الكاملة في أجهزة الجيش والشرطة لحماية للبلاد.

فيما أشار اللواء محمود شحاتة، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، الى انه تم نشر رجال المرور بالطرق الرئيسية والفرعية بالطريق الدائري والزراعي لضبط حركة المرور وإبلاغ غرفة العمليات بأي احداث طارئة.

من جانبها أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات مراكز ومدن المحافظة تحسبا لتظاهرات جماعة الإخوان.

و قال الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم الدفع بـ 77 سيارة إسعاف مجهزة تابعة لمرفق الإسعاف منتشرة على الطرق السريعة وأماكن التجمعات، وأوضح أن هناك خطة تحسبا لأى طوارئ.

وأعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ورصد تحركات جماعة الإخوان الإرهابية والجبهة السلفية، والاخطار بها في الحال.