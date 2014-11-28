الداخلية: القبض على 107 من الإخوان أثناء محاولتهم ارتكاب أعمال عنف

أعلن اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية ارتفاع أعداد المقبوض عليهم من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إلى 107 متهمين بعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف اللواء هانى عبد اللطيف فى تصريحات صحفية أنه تم إلقاء القبض على المتهمين أثناء محاولتهم القيام بأعمال عنف وتخريب وترويع للمواطنين وذلك فى إطار الدعوات التحريضية التى دعت إليها بعض الجماعات المتطرفة اليوم.

وكان اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن خبراء المفرقعات نجحوا صباح اليوم فى إبطال مفعول 7 عبوات محلية الصنع عثر عليها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وبنى سويف؛ حيث تم إبطال مفعول عبوة بجراج هيئة النقل العام بالبساتين، وأخرى أمام الشهر العقارى بوسط القاهرة، وعبوتين بمحافظة بنى سويف، وأخرتين بمنطقتى سموحة والمنتزة بالإسكندرية وعبوة بجوار كشك كهرباء مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ،بالإضافة إلى ضبط 89 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى من المحرضين والمخططين لأعمال العنف فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء عبداللطيف أن التقارير الأمنية رصدت استقرار الحالة الأمينة بالشارع المصرى، مشيرا الى أن قوات الجيش والشرطة تواصل جهودها لتنفيذ خطة التأمين وإجهاض أية محاولة لترويع المواطنين أو تكدير الأمن العام.