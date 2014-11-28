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مصر تشارك في المهرجان الدولي الثقافي حول طريق الحرير ببكين

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مصر تشارك في المهرجان الدولي الثقافي حول طريق الحرير ببكين مصر تشارك في المهرجان الدولي الثقافي حول طريق الحرير ببكين

شاركت فى مهرجان “طريق الحرير الثاني”، الذي تنظمه هيئة التعاون الدولي بوزارة الثقافة الصينية لنشر التبادل الثقافي بين الدول التي يمر بها طريق الحرير.

وأكد الدكتور حسين إبراهيم، المستشار الثقافي للسفارة المصرية فى بكين في كلمة له اليوم خلال المهرجان الذي أنطلق منذ يومين في مدينة تشوان تجو بمقاطعة فوجيان- أهمية التبادل الثقافي بين الدول التي يمر بها طريق الحرير،بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به الدول في إحياء الطريق القديم وبناء الحزام الاقتصادي الخاص به لتحقيق التنمية المشتركة للدول المطلة عليه.

ودعا حسين إلى الاستعانة بكل إمكانات العصر من وسائل التبادل الثقافي والتقدم التكنولوجي من أجل إقامة طريق حرير بري وبحري وجوي وأخر إلكتروني.

وعلى هامش تلك المناسبة أقيم مهرجان الفنون العربية الثالث متمثلا في معرض للأثار الغير مادية للدول العربية ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان “الدول العربية في الصينيين”.

وحضر المهرجان رئيس بعثة جامعة الدول العربية فى بكين غانم شبل ومجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لدى الصين، ومن الجانب الصينى حضر نائب رئيس إدارة المؤتمر الاستشاري السياسي لين ون يي وعضو اللجنة الدائمة لحكومة مقاطعة فو جيان لى شو ليى و نائب وزير الثقافة الصينى دينغ وى و مجموعة أخرى من المسؤولين.

أ ش أ

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