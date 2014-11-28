ضبط العديد من العناصر الإخوانية بتهمة إثارة الشغب بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط 9 عناصر إخوانية، لمحاولتهم إثارة الشغب والعنف بمركز ديرب نجم ومدينة القرين، وبحوزة بعضهم أسلاحة نارية.

كان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا يفيد بتجمع عدد من عناصر الإخوان ومحاولتهم قطع طريق “ديرب نجم – السنبلاوين”، والقبض على 6 أشخاص منهم، كما تم ضبط 3 عناصر إخوانية، وبحوزتهم أسلحة نارية وعدة طلقات، حال تواجدهم بمدينة القرين.

> تم تحرير محضرين للمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي محافظة البحيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على خلية إرهابية إخوانية مكونة من 3 أعضاء بتنظيم الإخوان بمركز بدر، بحوزتها منشورات مناهضة للدولة وتحرض علي أعمال العنف.

كانت معلومات قد وردت لضباط ادارة البحث الجنائي بالاشتراك وفرع الأمن العام وضباط إدارة الأمن الوطني مفادها قيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بمركز بدر، بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى “لجان العمليات النوعية” وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية في الفترة القادمة مع نشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضي في محاولة لتأليب الرأي العام وتهديد السلم الاجتماعي، وتم تحديد عناصر الخلية الإرهابية والتي أنيط بها تنفيذ مخططهم الإرهابي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط أعضاء الخلية وهم كل من: أحمد.م.ف (38 عاما – مدير حسابات بمعمل للتحاليل الطبية) وشقيقه إبراهيم (30 عاما – عامل بالمعمل) ، وأحمد.ع.ع (26 عاما – عامل بالمعمل) ومقيمون ببدر.

وبمناقشتهم، أرشدوا عن المكان الذي اتخذوه لمزاولة نشاطهم وتجهيز عدتهم ، وبتفتيش المكان عثر بداخله علي كمية من الأوراق التنظيمية المناهضة للدولة والتي تحرض علي أعمال العنف وطابعة ليزر المستخدمة فى طباعة المنشورات، وبمواجهتهم اعترافوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان، وأنهم عقب بيان ما يسمى بـ”الجبهة السلفية” صدرت إليهم تكليفات تنظيم الإخوان بتبني تلك الفكرة والسعي لدعمها تحايلا منهم علي بعض فئات الشعب بوجود ما يسمي بموجه ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضي في محاولة لإسقاط النظام الحالي وهدم البنية التحتية للدولة، وأنهم قد بدأوا في تنفيذ ذلك المخطط تدريجيا بأن كونوا فيما بينهم الخلية لتنفيذ مخططهم الإرهابي الخاص بنشر الشائعات عن طريق المنشورات.

> كما ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على 17 عضوا بتنظيم الإخوان، لاتهامهم بالدعوة للحشد فى أعمال الشغب والعنف في 28 نوفمبر والتحريض علي أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة.

كان ضباط إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وضباط إدارة الأمن الوطني قد تمكنوا من ضبط 17 من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى لاتهامهم بالسعي لنشر الفتن والشائعات والتحريض علي أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار تزامنا مع دعوة ما يسمى “الجبهة السلفية” بإحداث الشغب اليوم.

وفي محافظة المنيا، شنت مديرية امن المنيا حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة بدون ترخيص والمخدرات والمرور والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، أسفرت عن ضبط 15 متهما لتورطهم في أحداث الشغب عقب فض اعتصام رابعة ومخالقة قانون التظاهر بينهم 3 متهمين بالعدوة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 6 متهمين بمركز بملوي مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية اقتحام قسم ومجلس مدينة ملوي، وضبط 3 متهمين بمركز ديرمواس مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية اقتحام وحرق مكتب التموين، كما تم القبض على 3 متهمين لمخالفتهم قانون التظاهر والتحريض على العنف.

أ ش أ