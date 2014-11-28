"ستار أكاديمي": جمهور ابتسام مصدوم و يقاطع البرنامج بعد خروجها

شكل خروج المشتركة المغربية ابتسام تسكت من برنامج "ستار أكاديمي" صدمة لمحبيها، الذين شنوا هجوماً شرساً على البرنامج، واعتبروا أن هناك تزويراً في التيجة، فجمهورها الذي كان حاضراً في الستوديو لم يكن يتوقع خروجها، خصوصاً وأنهم تحدثوا لـ"سيدتي نت" عن قيام شركة "medatelle" للإتصالات المغربية بخفض الأسعار ليتمكن الجميع من التصويت لابتسام، وكانوا قد أكدوا فوزها قبل نهاية البرايم، وقالوا في حال لم فازت غادة فهناك تزوير من قبل الأكاديمية وسنقاطع البرنامج، كما طالبوا بإلغاء اعجابهم بصفحة البرنامج على "الفيس بوك" وتلقى بعض الأساتذة الإهانات من جمهور ابتسام.

كذلك الحال، على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد حول البعض شعار البرنامج من "خلي نجمك يلمع" إلى "مع ستار أكاديمي" خلي تزويرك يلمع"، لاسيما وأن ابتسام تملك شعبية كبيرة لا يختلف عليها اثنان، وهي الطالبة التي أثارت جدلاً حولها منذ دخولها الى الأكاديمية بسبب الشبه الكبير بينها وبين النجمة هيفا وهبي، وتظهر وسائل الإتصال الإجتماعي محبة الجميع لها لاسيما الشعب المغربي.

غادة لم تتوقع فوزها

رغم صوتها الجميل، إلا أن المشتركة الجزائرية غادة لم تتوقع فوزها وبدت مربكة طوال البرايم، وتقول لزملائها بأنها ستغادر كونها مع أشرس منافسة ابتسام التي سبق وحصلت عى أعلى سبة تصويت في تاريخ البرنامج 75 في المئة، وقالت: "هل سأعود في الحلقة الأخيرة؟ في إشارة منها إلى أنها ستغادر البرنامج وليس زميلتها.

ابتسام قوية

رغم اتهيارها بالبكاء بعد مغادرة أي طالب من الأكاديمية، إلا أن ابتسام بدت قوية ولم تزرف دمعة واحدة على خروجها، وهي نجمة حاضرة بحسب الكثيرين ان علمت كيف تستغل موهبتها. وعلمت "سيدتي نت" أن شركات انتاج كثيرة ستتكفل بابتسام بعد خروجها وتطرح عليها ادارة أعمالها الفنية وإطلاقها في سماء النجومية.

الشعب الجزائري مستاء

ورغم فوز التونسية غادة، إلا أن الشعب الجزائري بدا غاضباً هو أيضاً من النتيجة، ووصف البعض غادة بأنها أصولية وابتسام تستحق البقاء أكثر منها، وكشف البعض عن أن نسبة التصويت الحقيقية لابتسام كانت 81 في المئة و20 في المئة لغادة. فهل تمّ التلاعب بالنتيجة حقاً؟ وهل البرنامج يورط نفسه في مأزق أم أن هذه هي حقيقة التصويت؟!.

تحية لروح صباح

وبالعودة إلى سهرة البرايم، فقد قدم نجما السهرة صابر الرباعي ورويدا عطيّة وطلاب "ستار أكاديمي" تحيّة تكريميّة للشحرورة، التي أغنت المكتبة الفنيّة بأرشيف خالد من أروع الأغنيات، وكانت خير سفيرة للبنان الفرح والحياة. وبأغنية "زي العسل"، أطلّ الرباعي مع إبنة بلده الطالبة غادة الجريدي، يرافقهما الطلاب، فيما زيّنت صور الشحرورة شاشات المسرح بابتسامة ستبقى مطبوعة في أذهاننا. وبدورها، غنّت رويدا "ساعات ساعات" بإحساس مرهف، برفقة طلاّب الأكاديميّة.

"صوت صباح رح يضل يدقّ مثل الأجراس، ويقلّنا قوموا طلع الصباح"، بهذه الكلمات عبّرت رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان عن مشاعرها في رحيل الشحرورة، كما قال عرّاب المواهب المؤلف الموسيقي الياس الرحباني أصدق الكلمات في رحيل شمس الشموس. من جهته، عزّى الرباعي العائلة الفنيّة، والشعب اللبناني والعربي بغياب الشحرورة. أما عطيّة، فطلبت من الجمهور الوقوف تحيّة لروح الأسطورة.

ملابس رويدا

لاقت رويدا نقداً على ملابسها، واعتبر الجمهور أنها لم توفق في إطلالتها الأربعة، وسأل البعض: "لماذا لم تركز رويدا أكثر على أطلالتها وظهرت بملابس وكأنها قديمة ومضى عليها الدهر؟!.

في اللوحات الإستعراضيّة الأسبوعيّة، قدّم البرنامج تحيّة لإبداعات الموسيقي الياس الرحباني عبر لوحة "الأجراس" ورائعة "كلّ شي عم يخلص" من تقديم الثلاثي إيلي، كنزة، وابتسام. لتشعل ليا بعدها المسرح مع الطلاّب وأستاذ الإيقاع ألبير بوياجيان، بأنغام أغنية "Bamboo" ممزوجة بإيقاعات شرقيّة من توقيع بوياجيان، فيما عزف مينا لحن الحب ضمن لوحة "الغيتار" وأغنية "وهيّ عاملة إيه"، ليسافر بنا إيلي الى إسبانيا عبر أغنية "إفيفا إسبانيا".

رئيسة الأكاديميّة فاجأت الطلاّب بإعلانها فوزهم جميعاً بالمرتبة الأولى هذا الأسبوع، ونيلهم جائزة السفر في رحلة استجمام الى البحر الميّت.

كواليس:

لأول مرة يلاحظ كتابة اسم هيلدا على الشاشة لحظة إطلالتها على المسرح.

أول حلقة لم تلتقط فيها هيلدا صورة الـ"mirror twitter".

هيلدا تنسى أن صابر موجوداً على المسرح بعد اداء فقرته الغنائية، ولكنها تداركت الوضع وأرسلت له قبلة لطيفة.

أستاذة الموسيقى ميراي تعجب بأداء رويدا وتقول لها برافو.

أداء سار لرويدا لأغنية الشحرورة "ساعات".