أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كرتون وكوميديا جديد الصالات العربية

Google+ Print
كرتون وكوميديا جديد الصالات العربية كرتون وكوميديا جديد الصالات العربية

الجمعة 28-11-2014 11:33

فيلمان بدأ عرضهما هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

Penguins of Madagascar
فيلم مشتق عن سلسلة الأفلام الكرتونية Madagascar حيث سنعيش مغامرات طيور البطريق الأربعة Skipper و Kowalski و Rico و Private الذين قرروا أن يواجهوا الشرير الدكتور Octavius Brine الذي يخطط للقضاء على فكرة حب الناس لطيور البطريق. Penguins of Madagascar للمخرجين Eric Darnell و Simon J. Smith هو فيلم جيّد مليء بالمغامرات والمواقف المضحكة سينال إعجاب الصغار والكبار معاً. شاركت في إعطاء أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Benedict Cumberbatch و John Malkovich ، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Horrible Bosses 2
بعد نجاحHorrible Bosses عام 2011 والذي حصد 209.6 مليون دولار عالمياً، كان من البديهي أن تقرر شركة Warner Bros إنتاج جزء ثانٍ منه بعد إقناعها معظم الممثلين بالمشاركة فيه وهم Jason Bateman و Jason Sudeikis و Charlie Day و Jennifer Aniston و Kevin Spacey و Jamie Foxx إضافة الى الإستعانة بممثلين جديدين هما Christoph Waltz و Chris Pine. يبدأ الفيلم مع قرار الأصدقاء الثلاثة Nick و Dale و Kurt تأسيس شركة والعمل على حسابهم الخاص من خلال تصنيع إختراع يملكون حقوقه. ولكن هذا الحلم سيوقعهم بفخ رجل الأعمال Burt Hanson وابنه Rex الطامع بثروة أبيه. Horrible Bosses 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي