كرتون وكوميديا جديد الصالات العربية

فيلمان بدأ عرضهما هذا الأسبوع في معظم الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

Penguins of Madagascar

فيلم مشتق عن سلسلة الأفلام الكرتونية Madagascar حيث سنعيش مغامرات طيور البطريق الأربعة Skipper و Kowalski و Rico و Private الذين قرروا أن يواجهوا الشرير الدكتور Octavius Brine الذي يخطط للقضاء على فكرة حب الناس لطيور البطريق. Penguins of Madagascar للمخرجين Eric Darnell و Simon J. Smith هو فيلم جيّد مليء بالمغامرات والمواقف المضحكة سينال إعجاب الصغار والكبار معاً. شاركت في إعطاء أصوات الشخصيات فيه مجموعة من الممثلين أذكر منهم Benedict Cumberbatch و John Malkovich ، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Horrible Bosses 2

بعد نجاحHorrible Bosses عام 2011 والذي حصد 209.6 مليون دولار عالمياً، كان من البديهي أن تقرر شركة Warner Bros إنتاج جزء ثانٍ منه بعد إقناعها معظم الممثلين بالمشاركة فيه وهم Jason Bateman و Jason Sudeikis و Charlie Day و Jennifer Aniston و Kevin Spacey و Jamie Foxx إضافة الى الإستعانة بممثلين جديدين هما Christoph Waltz و Chris Pine. يبدأ الفيلم مع قرار الأصدقاء الثلاثة Nick و Dale و Kurt تأسيس شركة والعمل على حسابهم الخاص من خلال تصنيع إختراع يملكون حقوقه. ولكن هذا الحلم سيوقعهم بفخ رجل الأعمال Burt Hanson وابنه Rex الطامع بثروة أبيه. Horrible Bosses 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ومصر والعراق ولبنان.