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أردوغان يتهم أوروبا بالسعي لإضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني

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أردوغان يتهم أوروبا بالسعي لإضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني أردوغان يتهم أوروبا بالسعي لإضفاء الشرعية على حزب العمال الكردستاني

رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تأييده للدول التي تسعى إلى التصدي لإرهاب تنظيم داعش ، مشيرا إلى أن هذه الدول تنظر في الوقت ذاته بعين العطف الى منظمة حزب العمال الكردستاني ، موضحا أن هناك دولا أوروبية تسعى لإضفاء شرعية على هذا التنظيم “الإرهابي”.

ونقلت وكالة أنباء إخلاص التركية اليوم الجمعة عن أردوغان قوله في كلمة له بحفل افتتاح منتدى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا إن بلاده فريدة في مجال الاستثمار والتجارة ، بوجود هيكل مالي متين ومنضبط في ظل استقرار سياسي.

وأضاف أردوغان أن بعض وسائل الإعلام والصحف شنت هجوما عليه عندما قال قبل أيام “لا يمكن أن تضعوا المرأة والرجل بموضع المساواة المطلقة “،فما تحتاجه المرأة أبعد من المساواة ، وهو تحقيق العدالة مع الطرف الآخر ، موضحا أن وسائل الإعلام حرفت الكلام ، وحاولت إيصاله بمعنى آخر،ووصف ما فعلته وسائل الإعلام من تحريف لتصريحاته بأنه كان شيئا منافيا للأخلاق.

أ ش أ

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