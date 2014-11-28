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البرلمان الفرنسي يناقش قرارا بشأن الاعتراف بفلسطين قبيل إجراء تصويت رمزي عليه

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البرلمان الفرنسي يناقش قرارا بشأن الاعتراف بفلسطين قبيل إجراء تصويت رمزي عليه البرلمان الفرنسي يناقش قرارا بشأن الاعتراف بفلسطين قبيل إجراء تصويت رمزي عليه

البرلمان الفرنسي

من المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة قرار حول الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وذلك قبيل تصويت مقرر يوم الثلاثاء المقبل على التحرك الرمزي.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن القرار،الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الفرنسي، يأتي في إطار الاتجاه الذي تسير فيه مؤخرا برلمانات أوروبية توصي حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان قد انتقد في وقت سابق من هذا الأسبوع التصويت على قرار غير ملزم بالاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

أ ش أ

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