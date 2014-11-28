انتشار 18 وحدة عسكرية من قوات التدخل السريع بمحيط ميدان رابعة العدوية

شهد محيط ميدان رابعة العدوية انتشارا أمنيا مكثفا صباح اليوم الجمعة،وذلك للتصدي للدعوات التخريبية التي أطلقتها بعض الجماعات المتطرفة للتظاهر وارتكاب أعمال عنف اليوم.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام قوات الجيش بنشر 13 آلية عسكرية بشارع الطيران، و5 آليات عسكرية بطريق النصر، بالإضافة إلى وحدة من قوات التدخل السريع التابعة للشرطة أمام البوابة الرئيسية لمسجد رابعة العدوية.

كما رصد مندوب الوكالة قيام قوات الجيش بنشر حواجز معدنية معززة بالأسلاك الشائكة بمحيط كافة الشوارع الجانبية المحيطة بالميدان؛ وذلك لإغلاقه على الفور وقت الضرورة.

أ ش أ