البورصة تخسر مليار جنيه خلال أسبوع وتباين بأداء مؤشراتها

واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتخسر نحو مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي نحو 524 مليار جنيه، مقابل 525 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 0,2فى المائة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه تباين آداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/ إيجي اكس 30 / بنسبة 0,73فى المائة ليصل إلى مستوى 9326 نقطة، كما زاد مؤشر/إيجي اكس 20/ محدد الأوزان بنحو 1,7 فى المائة ليصل إلى مستوى 10871 نقطة.

فيما مالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث تراجع مؤشر/ إيجي اكس 70 / للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 67ر0 فى المائة ليصل إلى مستوى 642 نقطة، وانخفض مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو14ر0 فى المائة ليصل إلى مستوى 1154 نقطة.

> وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو4,7مليار جنيه من خلال تداول 961 مليون ورقة منفذة على 132 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 4,4مليار جنيه من خلال تداول 975 مليون ورقة منفذة على126 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 9,2مليون جنيه من خلال تداول4,2مليون ورقة منفذة على 1565 عملية ، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على77,26فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 22,74فى المائة.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82,81 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق ، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 11,51فى المائة، والعرب على 5,68فى المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بقيمة146,21مليون جنيه ، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 40,65 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

> جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بلغ2,919مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء2,129مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 47,33 فى المائة من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة52,67 فى المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 123,97 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 977 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 932 سندا تقريبا.

أ ش أ