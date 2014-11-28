استنفار أمني غير مسبوق بالمجرى الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي بالسويس

شهدت منطقة المجرى الملاحى لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وشوارع محافظة السويس صباح اليوم استنفار أمنى غير مسبوق بمشاركة عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميدانى وقوات الشرطة المدنية ، كما تم تعزيز التواجد الأمنى بمحيط مبنى الارشاد التابع لهيئة قناة السويس والذى يقع على المدخل الجنوبى للقناة، وذلك فى إطار تأمين المنشأت الاستراتيجية يوم الجمعة تحسبًا لأى اعمال عنف.

ويشتمل تأمين الجيش الثالث للمجرى الملاحى على التأمين البحرى للقوات البحرية والتأمين عبر لنشات حرس الحدود، والتأمين الشاطئى بواسطة الدوريات شرق وغرب القناة، بالإضافة إلى انتشار قوات التأمين على الأبراج والسواتر الترابية، والدوريات الراكبة بجانب شبكة كاميرات مراقبة لكل تحركات القناة.

وتنتشر قوات التأمين بعمق 5 كيلو من الضفة الشرقية للقناه لتغطية الظهير الصحراوى لها، بجانب دعم قوات التأمين بدوريات أخرى شرق وغرب القناة، فضلا عن تغطية جوية بالطائرات الهليكوبتر.

وعززت قوات الجيش والشرطة المدنية من تواجدها بنفق الشهيد أحمد حمدى، وتم الدفع بتجهيزات إضافية للتصدى لأى أعمال عنف أو اعتداء على المرفق الهام المار أسفل قناة السويس، مع توسيع دائرة الاشتباه وتشديد اجراءات التفتيش للعابرين للنفق فى الاتجاهين سواء كانوا قادمين من شبه جزيرة سيناء أو متجهين إليها باستخدام أجهزة كشف المفرقعات وأجهزة كشف المواد المخدرة .