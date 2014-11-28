حزب الوفد بالسويس: نرفض بيان صادر باسم القوي السياسية برعاية أحد رجال الأعمال‎ السلفيين

أصدر حزب الوفد بالسويس، بيان مساء أمس، يرفضه من خلاله البيان الذى تم توزيعه بشوارع المحافظة اليوم ويحمل توقيع وهمي باسم القوي السياسية برعاية رجل أعمال كان ينتمي للتيار السلفي وحزب الوطن الداعم السابق لمحمد مرسي وسوف يخوض الانتخابات النيابية القادمة.

قال على أمين القيادي بحزب الوفد، فى تصريحات صحفية، أنهم فوجئو بتوزيع بيان بشوارع المحافظة يحمل أسمائهم بشكل رخيص ودعاية بخثة للانتخابات النيابية وأن البيان موجه إلى شعب السويس تحت رعاية رجل اعمال شهير ويطالب المواطنين بعد النزول إلى الشوارع غدا وانهم ضد التظاهرات بكل اشكالها.

اضاف أمين أنهم يطالبون الجميع بالوقوف ضد هذه الاساليب والرخيصة ويتحققوا من اى بيانات صادرة من القوي السياسية بالمحافظة.

تابع أمين أنهم يدعون مواطنين السويس بالوقوف بشكل صارم ضد أى اعمال عنف والابلاغ عن اى عناصر اخوانية تقوم بالاختباء لنهم أصبحوا خطر داهم على الوطن.