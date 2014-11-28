أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مكتشف الـDNA يطرح ميدالية «نوبل» للبيع بـ5.3 مليون دولار

Google+ Print
مكتشف الـDNA يطرح ميدالية «نوبل» للبيع بـ5.3 مليون دولار مكتشف الـDNA يطرح ميدالية «نوبل» للبيع بـ5.3 مليون دولار

قرر العالم الشهير جيمس واتسون، الذي ساعد في اكتشاف تركيب الحمض النووي DNA، طرح ميدالية جائزة نوبل الذهبية، التي حصل عليها عام 1926 للبيع في مزاد خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت دار كريستي للمزادات.

وحقق “واتسون”، بالتعاون مع فرانسيس كريك وموريس ويلكنز، الاكتشاف المذهل لتركيب الحمض النووي الحلزوني المزدوج عام 1953، وهو ما شكل نقطة تحول في الطب الحديث وعلم الأحياء الجزيئي.

ومن المقرر، أن يستخدم “واتسون” جزءًا من المبلغ الذي سيحصل عليه من وراء البيع المقرر في الرابع من ديسمبر، لدعم البحث العلمي.

يذكر أن “واتسون”، 86 عامًا، هو أول شخص في تاريخ الحائزين على جائزة نوبل على قيد الحياة يقوم ببيع ميداليته، ويتوقع أن تباع تلك الميدالية بنحو 5.3 ملايين دولار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا