مكتشف الـDNA يطرح ميدالية «نوبل» للبيع بـ5.3 مليون دولار

قرر العالم الشهير جيمس واتسون، الذي ساعد في اكتشاف تركيب الحمض النووي DNA، طرح ميدالية جائزة نوبل الذهبية، التي حصل عليها عام 1926 للبيع في مزاد خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت دار كريستي للمزادات.

وحقق “واتسون”، بالتعاون مع فرانسيس كريك وموريس ويلكنز، الاكتشاف المذهل لتركيب الحمض النووي الحلزوني المزدوج عام 1953، وهو ما شكل نقطة تحول في الطب الحديث وعلم الأحياء الجزيئي.

ومن المقرر، أن يستخدم “واتسون” جزءًا من المبلغ الذي سيحصل عليه من وراء البيع المقرر في الرابع من ديسمبر، لدعم البحث العلمي.

يذكر أن “واتسون”، 86 عامًا، هو أول شخص في تاريخ الحائزين على جائزة نوبل على قيد الحياة يقوم ببيع ميداليته، ويتوقع أن تباع تلك الميدالية بنحو 5.3 ملايين دولار.