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«مادورو»: فنزويلا ستواصل العمل كي يصبح سعر برميل النفط 100 دولار

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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الخميس، أن بلاده ستواصل العمل من أجل أن يصبح سعر برميل النفط مائة دولار وذلك اثر فشل كراكاس في إقناع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في خفض سقف الإنتاج لرفع سعر الخام.

وقال «مادورو»، في كلمة في كراكاس بثها التلفزيون والراديو إن قرار خفض إنتاج أوبك «لم نتوصل اليه اليوم ولكننا سنتوصل اليه لاحقا وسوف نواصل العمل إلى أن تعود هذه الاسعار إلى المستويات التي يجب أن تكون عليها أي عند حوالى مائة دولار للبرميل».

وفنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطي من الذهب الأسود في العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على صادراتها النفطية التي تدر 96% من مواردها من العملات الاجنبية فشلت الخميس في إقناع بقية اعضاء أوبك ال11 بخفض سقف الانتاج، إذا ان المنظمة التي اجتمعت في فيينا قررت الإبقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط النفط بأكثر من الثلث منذ يونيو.

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