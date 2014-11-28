وفد مصر يصل جوهانسبرج للمشاركة بالمؤتمر الرابع لاتحاد الشباب الإفريقي

وصل وفد مصر لجنوب أفريقيا للمشاركة في المؤتمر العام الرابع لاتحاد الشباب الأفريقي والمقام تحت شعار «الشباب يدفع بإفريقيا للأمام» خلال الفترة من 28 – 30 نوفمبر الجاري بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

عقد منسق مكتب الشباب الأفريقي التابع للعلاقات العامة والخارجية والاعلام بوزارة الشباب والرياضة المصرية عقب وصوله جنوب افريقيا، عقد إجتماعه الأول للتحضير للمؤتمر العام الرابع والترتيبات الخاصة بانتخاب مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الشباب الافريقي يكون لمصر فيه دور فعال بعدما شغلت جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي عن الاقليم الشمالي الافريقي خلال الفترة من 2011 حتي 2014 .

حضر الاجتماع كل من حسن غزالي، منسق مكتب الشباب الافريقي، وموفد وزارة الشباب والرياضة المصري للمشاركة في المؤتمر، فرانسين مويمبا، مرشح الرئاسة باتحاد الشباب الافريقي ومنسق الملتقي القومي للشباب بالكونغو، وانسونت، سكرتير سفارة الكونغو بجنوب افريقيا.

كما حضر اللقاء على عمر، رئيس مجلس الشباب بالنيجر، وموري رفا، مسؤول الماليات بمجلس شباب النيجر، كوفي مافريما، رئيس مجلس الشباب بساحل العاج، أرمن كواديو مدير مشروعات بمجلس الشباب الاستشاري بساحل العاج، وعبدالقادر بوريما، سكرتير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشباب الايفواري، وداليسا وممثل دولة زامبيا وعضو مجلس الشباب الزامبي، وكاكيزا فيارتي، ناشط في مجال السياسات الشبابية ببوروندي.