أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وفد مصر يصل جوهانسبرج للمشاركة بالمؤتمر الرابع لاتحاد الشباب الإفريقي

  • مصر
  • 5
Google+ Print

وصل وفد لجنوب أفريقيا للمشاركة في المؤتمر العام الرابع لاتحاد الشباب الأفريقي والمقام تحت شعار «الشباب يدفع بإفريقيا للأمام» خلال الفترة من 28 – 30 نوفمبر الجاري بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

عقد منسق مكتب الشباب الأفريقي التابع للعلاقات العامة والخارجية والاعلام بوزارة الشباب والرياضة المصرية عقب وصوله جنوب افريقيا، عقد إجتماعه الأول للتحضير للمؤتمر العام الرابع والترتيبات الخاصة بانتخاب مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الشباب الافريقي يكون لمصر فيه دور فعال بعدما شغلت جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي عن الاقليم الشمالي الافريقي خلال الفترة من 2011 حتي 2014 .

حضر الاجتماع كل من حسن غزالي، منسق مكتب الشباب الافريقي، وموفد وزارة الشباب والرياضة المصري للمشاركة في المؤتمر، فرانسين مويمبا، مرشح الرئاسة باتحاد الشباب الافريقي ومنسق الملتقي القومي للشباب بالكونغو، وانسونت، سكرتير سفارة الكونغو بجنوب افريقيا.

كما حضر اللقاء على عمر، رئيس مجلس الشباب بالنيجر، وموري رفا، مسؤول الماليات بمجلس شباب النيجر، كوفي مافريما، رئيس مجلس الشباب بساحل العاج، أرمن كواديو مدير مشروعات بمجلس الشباب الاستشاري بساحل العاج، وعبدالقادر بوريما، سكرتير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشباب الايفواري، وداليسا وممثل دولة زامبيا وعضو مجلس الشباب الزامبي، وكاكيزا فيارتي، ناشط في مجال السياسات الشبابية ببوروندي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا