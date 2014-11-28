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إليسا لوائل كفوري: "أنت حب حياتي"

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إليسا لوائل كفوري: "أنت حب حياتي" إليسا لوائل كفوري: "أنت حب حياتي"

الجمعة 28-11-2014 04:06

نشرت النجمة إليسا صوراً على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، تجمعها بالنجم وائل كفوري وبمقدم البرامج اللبناني طوني بارود، وهم يسهرون في أحد المطاعم.

وظهرت إليسا في إحدى الصور وهي تقبّل النجم وائل كفوري، ونشرت عدة تغريدات عبّرت خلالها عن حبها الكبير له، فكتبت بالإنجليزية: "أحبك"، وفي تغريدة أخرى كتبت: "قبلة كبيرة إلى حب حياتي".

وقبل أن تعلن إليسا عن من سيشاركها سهرتها، سألت متابعيها في تغريدة: سأتناول العشاء مع شخص مميز جداً، احذروا من هو؟

 

 

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