أسعد الزهراني يشكر "سيِّدتي" على اهتمامها بالفنان السعودي والخليجي

وجّه الفنان أسعد الزهراني الشكر لمجلة "سيِّدتي" بعد حصوله على لقب أفضل ممثل كوميدي خليجي في استفتاء "سيدتي" السنوي لبرامج ومسلسلات رمضان، عن مسلسل "واي فاي"، الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة MBC".

وقال الزهراني: "أقدر هذا الاهتمام الذي عودتنا عليه "سيِّدتي" بالفن والفنان السعودي والخليجي، وعلى رأسها رئيس التحرير محمد الحارثي، فهذه لفتة جميلة من مجلة عريقة لتكريم النجوم والأعمال المميزة في رمضان"، معتبراً ذلك دفعة معنوية للفنانين لبذل أقصى جهودهم لتقديم الأفضل للجمهور.

وأوضح خلال تسلمه شهادة التقدير في كواليس البرنامج الذي يشارك في تقديمه بقناة "الكأس" القطرية "عصر الخليج" في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض أنه يتوجه أيضاً بالشكر لقراء "سيِّدتي"، متمنياً أن يتمكن من تقديم كل شيء يرضيهم ويرتقي لطموحهم، وأن يكون على قدر المسؤولية الكبيرة، وأضاف: "إذا كان الجمهور يحبك ويحترمك ويختارك للقب الأفضل، فهذا تقدير كبير وعبء بالنسبة لي ودافع لتقديم أعمال في مستوى فني راق وأفضل مما قدمته في السابق أو على الأقل أن أحافظ على نفس المستوى، وإن شاء الله القادم أفضل وأجمل".

وفي تصريح خاص لـ"سيِّدتي نت" عن جديده الفني، قال أسعد الزهراني: "سأشارك في بطولة مسلسل كوميدي سوف يعرض على شاشة "MBC" خلال شهر رمضان المقبل أمام الفنان ناصر القصبي، وهذا عمل أفتخر بالمشاركة فيه مع فنان كبير بحجم ناصر القصبي لأول مرة في مشواري الفني، وتربطني بالقصبي علاقة متينة وقوية، ويكفي أنه اختار فقرتي "عزيز" ليشارك من خلالها في إحدى حلقات الموسم الماضي من "واي فاي"، وذلك لأن ناصر هو فنان ويعرف كيفية انتقاء الفنان الذي يشاركه أعماله، وهناك ورشة عمل تعمل حالياً وتحضر لهذا العمل الرمضاني الضخم، ويشرف على ورشة الكتابة الكاتب السعودي المعروف خلف الحربي بإشراف من الفنان ناصر القصبي".

وأكد الزهراني أنه سيقوم أيضاً ببطولة الجزء الرابع من مسلسل "واي فاي" رمضان المقبل على "MBC"، وجاري التحضير للعمل، موضحاً أن هناك اتفاق مبدئي مع طاقم الإنتاج، وتابع: "بالنسبة للجزء الرابع أفكر في تقديم كاركترات جديدة، فمن الضروري التجديد والتنوع في هذا العمل الجماهيري الكبير، وأعتقد أن من حقي الطبيعي حالياً أن يكون أسمي الأول في تتر "واي فاي"، خصوصاً وأن الموسم الأخير من العمل أكد أن أسعد الزهراني من نجوم "واي فاي"".

وحول مشاركته في تقديم برنامج "عصر الخليج" مع المذيع طلال الكواري على قناة "الكأس" القطرية قال الزهراني: "أوجه الشكر لمدير عام قنوات "الكأس" عيسى الهتمي على جهوده الكبيرة لتقديم تغطية مميزة للقناة خلال بطولة خليجي 22، كما أشكر صديقي وزميلي المذيع طلال الكواري، والطاقم الفني والتقني والإداري في قناة "الكأس" على تعاملهم الراقي والاحترافي، وأعتز بالعمل معهم، وتشرفنا بوجودهم في بلدهم الثاني السعودية".

وأشار إلى أنه بمجرد عرض فكرة البرنامج عليه من إدارة القناة أعجبته ووافق مباشرة على تقديمه مع طلال، خصوصاً وأن البرنامج خفيف ولا يتناول بطولة الخليج من وجهة نظر رياضية فقط، بل يتحدث عن الكثير من الأمور الفنية والاجتماعية، مبيناً أن البرنامج يغطي يومياً الفعاليات من الرياض، ويستضيف خلال ساعة مجموعة من الشخصيات الشهيرة في مجال الرياضة والفن والمجتمع، إلى جانب الكتّاب والمؤرخين في الخليج، للحديث عن بطولة كأس الخليج الـ 22، ولكن في قالب اجتماعي وفني خفيف بعيد عن الرياضة، إضافة إلى بعض التقارير التي تم تصويرها في الرياض عن بعض الأماكن السياحية والتراثية، وتفاعل الجمهور مع البطولة، وأيضاً بعض الزيارات الإنسانية قام بها فريق البرنامج إلى عدد من الجمعيات الخاصة بالأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان.

وعن علاقته بالمذيع القطري طلال الكواري قال أسعد الزهراني مازحاً: "الكواري طلع "مجنون" وداهية، دائماً يعمل بي المقالب، وبما أنه ضيف عزيز وغالٍ علينا في المملكة فلا أرد له تلك المقالب الكوميدية، ولا أرغب في أن "أثقل عليه"، ورغم أن علاقتي بطلال بدأت من خلال البرنامج فقط، إلا أنه أصبح صديقاً عزيزاً، وهو من أفضل الناس الذين تعاملت معهم في الوسط الفني والإعلامي، فروحه جميلة وهو شخص راقٍ ومهذب".

وأضاف: "أتمنى فوز المنتخب السعودي في نهائي البطولة أمام منتخب قطر، وإذا فازت قطر سأقول لهم: مبروك إخواننا وأشقائنا ويستحقون، وبالنسبة لباقي الفرق الخليجية أتمنى لهم التوفيق في اللقاءات القادمة، والمنافسة الرياضية مهما كانت لن تعكر الأجواء، وسنظل أشقاء وأحباب، وأنا أشجع السعودية وطلال يشجع بلده قطر، وهذا أمر عادي، وأتمنى أن تخرج المباراة بمستوى فني يليق بالسعودية وقطر وبطولة كأس الخليج، خصوصاً وأن المستوى الفني والتكتيكي للمنتخبين متقارب جداً"، كما أن التجمع الرياضي في خليجي 22 كان "جمعة محبة" بين الأشقاء، واكتملت تلك الروح من الإخاء بلقاء خادم الحرمين الشريفين بأخوته قادة الخليج في بلدهم الرياض، وزادت الفرحة بعودة السفراء الخليجيين للدوحة، وهذا ما نتمناه دائماً وأبداً لعلاقتنا كأخوة وأشقاء في الخليج "والله لا يغير علينا".

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