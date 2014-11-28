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السيسى لصحيفة فرنسية: تطرف «داعش» خطير.. و ظاهرة الجهاد أصبحت كارثة عالمية

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السيسى لصحيفة فرنسية: تطرف «داعش» خطير.. و ظاهرة الجهاد أصبحت كارثة عالمية السيسى لصحيفة فرنسية: تطرف «داعش» خطير.. و ظاهرة الجهاد أصبحت كارثة عالمية

الرئيس

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التطرف الخطير لداعش ليس له أي صلة بالإسلام الحقيقي كما أنه ليس ظاهرة منعزلة.

وأضاف السيسي، في حديث مع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية ينشر كاملا في عددها الصادر الجمعة، أن «تلك الجماعات المتطرفة تتواجد أيضا في نيجيريا ومالي والصومال وكذلك في واليمن وباكستان، مشيرا إلى أنه حتى في أوروبا يوجد اشخاص متطرفين بشدة، وإلى أن ظاهرة الجهاد أصبحت كارثة عالمية».

وفيما يتعلق بالفوضى الكاملة التي تشهدها ليبيا، شدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تقوم بتحرك أحادي الجانب، وعلى التزامها بالقانون الدولي وبالحفاظ على سلامة الاراضي الليبية، مضيفا أنه «إذا أرادت الامم المتحدة التدخل فسنساعدها بكل الطرق، فالشعب الليبي لا يستحق المصائب التي تم جره اليها».

كما لفت إلى علاقات الصداقة القديمة جدا بين مصر وفرنسا وإلى التوافق في وجهات النظر بينه وبين الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

وأعرب الرئيس السيسي عن رغبته في أن تنشأ بين مصر وفرنسا شراكة استراتيجية لا تقتصر على القضايا الأمنية، مؤكدا أن ا«لفرانكوفونية أثرت مصر على المستوى الثقافي، وانه على الصعيد الاقتصادي فإن الشركات الفرنسية تربطنا بها علاقات تعاون قديمة وستكون دائماً موضع ترحيب».

أ ش أ

 

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