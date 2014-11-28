محافظ الخرج يشاهد جاهزية الدفاع المدني في مواجهة أخطار الأمطار والسيول

وقف محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع المجدوع أمس الخميس على جاهزية فرق الدفاع المدني والجهات المساندة لها في مواجهة أخطار الأمطار والسيول من خلال فرضية حدوث سيول جارفة أقيمت بحي الورود بالخرج .

وفور وصوله استمع لشرح وافٍ من مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العميد عويضة بن فهد القحطاني عن خطة العمل المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول الجارفة من خلال القوى البشرية والآلية.

عقب ذلك قام المحافظ بجولة على موقع الفرضية وقف خلالها على العمليات الميدانية التي يقوم بها الدفاع المدني والجهات المساندة كإنقاذ المحتجزين وعمليات الإخلاء والإيواء من المواقع المتضررة.

كما اطلع على آلية وحدة التدخل في حوادث المواد الخطرة. كما اطلع على موقع الإسناد الآلي والبشري من الجهات المشاركين في الفرضية وهم: قيادة منطقة الخرج العسكرية، والهلال الأحمر السعودي، و مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، وإدارة مستشفيات القوات المسلحة، وبلديات الخرج والدلم والهياثم، وإدارة التربية والتعليم، وإدارة الطرق بوزارة النقل، وشركة الكهرباء، وفرع مديرية المياه، والمديرية العامة للزراعة، والجهات الأهلية بالخرج.