الضمان الاجتماعي يعتمد أكثر من ملياري ريال للمستفيدين خلال صفر

خصصت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من ملياري ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المملكة مابين معاشات ضمانية ومساعدات وبرامج مساندة خلال هذا الشهر.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي بالوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي ان المبلغ (2.096.012.730) ملياران وستة وتسعون مليون واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال وزعت مابين معاشات ومساعدات وبرامج مساندة وقد صرف يوم الأحد الماضي على المعاشات الضمانية مبلغ (1.279.848.837) مليار ومائتي وتسعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعين الفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثين ريالاً لعدد (906.212) تسعمائة وستة آلاف ومائتين واثني عشر حالة ضمانية و سيتم إيداع مبلغ (205.036.576) مائتين وخمسة ملايين وستة وثلاثين ألفاً وخمسمائة وستة وسبعين ريالاً لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من الشهر الحالي وسيتم إيداع ما خصص لبرنامج دعم مشاريع الأسر المنتجة الضمانية مبلغ (12.318.480) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثمانين ريالاً منتصف هذا الشهر كذلك تم تخصيص مبلغ (12.235.650) اثني عشر مليوناً ومائتين وخمسة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً لبرنامج الدعم التكميلي سيتم إيداعها في السادس عشر من هذا الشهر وسيتم إيداع ما خصص لبرنامج المساعدات الضمانية النقدية مبلغ (511.938.146) خمسمائة وأحد عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفاً ومائة وستة وأربعين ريالاً يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من الشهر الحالي وقد بلغ ما خصص لبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء مبلغ (74.635.041) أربعة وسبعين مليوناً وستمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وواحد وأربعين ريالاً للمسجلين في البرنامج لهذا الشهر.

وأشار الثبيتي الى انه نظراً لكون جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية وقال: إن هناك عدداً من الحالات المسجلة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات وذلك إما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو زيادة الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق كما أن الشروط لم تنطبق على معظم الحالات الجديدة حيث لم يتم تسجيلها

و أكد أن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم المعاشات والمساعدات والبرامج المساندة إلى جميع المستحقين من خلال وكالة الضمان الاجتماعي.

ونوه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله- على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة معالي الوزير الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الاستاذ محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي وقال: إن الوكالة مستمرة في تسجيل حالات ضمانية جديدة من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام والعجز الكلي والأرامل والعجز المؤقت ومفقودي العائل) وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (99) مكتباً و(14) وحدة خدمات ضمانية أو عن طريق موقع وكالة الضمان الاجتماعي.