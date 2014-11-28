متعب بن عبدالله يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين لقفز الحواجز

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- افتتح وزير الحرس الوطني الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز المهرجان الثالث لخادم الحرمين الشريفين لقفز الحواجز المقام حاليا على ارض منتجع نوفا وقد كان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الخارجية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وأمير منطقة الرياض الامير تركي بن عبدالله ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله حيث عزف السلام الملكي ومن ثم اقيم شوط الفرسان تحت 18 سنة والذي فاز به الفرسان خالد المبطي على فيميرا بزمن 34.73، عبدالله الراجحي على زوي 35.95، وفي المركز الثالث الامير منصور بن خالد على شانتكو 37.90 ثانيا الفائزين بشوط الناشئين تحت 18 سنة برعاية مجموعة بن لادن السعودية والذي جمع 20 فارسا من فرسان المسقبل في جولتين متتاليتين بارتفاع حواجز 120 سم حيث قدم الناشئون مستوى رائعا.

حضر الحفل الرئيس العام لرعاية الشباب الامير عبدالله بن مساعد واصحاب السمو الامراء وعدد من المهتمين بهذه الرياضة الاصيلة وبعد انتهاء الشوط قام الامير متعب بن عبدالله بتكريم رعاة المهرجان مجموعة محمد بن محمد بن لادن.

-ال هادي اول المتاهلين

تصدر الفارس محمد حسن آل هادي بفرسة بنت رضية شوط اتحاد الفروسية للجياد 4،5،6،7 سنوات والذي تنافس عليه 44 فارسا وتراوحت حواجزه بين 105 – 125 سم مسجلا زمنا قدره 66.71 ثانية، وجاء في المركز الثاني سعيد العسيري ممتطيا صهوة الفرس لورا بزمن 69.53 وفي المركز الثالث سلمان المقعدي بفرسه فوز بزمن 70. ثانية.

- الدوعان اول الابطال

اعتلى الفارس الناشئ أحمد الدوعان منصة التتويج كأول فرسان المهرجان بعد فوزه بالشوط الأول لبطولة للوطن "الجائزة البرونزية" والذي شارك فيه 120 فارسا وارتفاع حواجزه 110 سم برعاية مجموعة أحمد المقيرن على صهوة جواده فاجوتي مسجلا زمنا قدره 26.56 ثانية، وحل ثانيا الفارس عبدالرحمن النمر بحصانه بفرلي قيرل وبزمن 27.28 ثانية وفي المركز الثالث أحمد المقعدي على صهوة مقادير بزمن 27.44 ثانية.

تركي بن عبدالله: بقاء الفروسية السعودية في الساحة الدولية مسؤولية الجميع

واعرب الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز عن سروره بالمستويات التي قدمها فرسان الوطن في يوم افتتاح مهرجان خادم الحرمين الشريفين الدولي لقفز الحواجز في نسخته الثالثة وقال عقب رعايته لحفل الافتتاح: "سعادتنا وسرورنا ليس له حدود برؤية شبابنا وهم يسيرون قدما في هذه رياضة الفروسية والذين يمثلون القوة الحقيقية لمنتخبات بلادنا والتي وصلت العالمية وحازت على جوائزها بعطاء ابناء الوطن الذين هم فخر بلادهم في كل محفل والذين اكتسبوا خبراتهم من مثل هذا المهرجان والذي تزايد عدد المشاركين فيه مرات عن النسخ الماضية".

واضاف: "التطوير لا يتوقف على تطوير الفرسان فحسب وانما يمتد الى الخيل الشريك الاساسي للفرسان في هذه الرياضة التي تحظي باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الداعم الاكبر لهذا المهرجان الذي يحمل اسمه فقد شاهدنا عددا كبيرا من الخيل الصغيرة التي تعد للمسقبل".

واعرب الامير متعب عن شكره للقائمين على المهرجان بما قدموه من جهود اكسبته شهرة دولية ومكانة عالمية تبرهن عليها جدولته ضمن البرنامج الدولي واستقطابه لعدد كبير من الفرسان الدوليين.

وقال أمير منطقة الرياض الامير تركي بن عبدالله: "ما تشهد رياضة الفروسية من اهتمام وازدهار في رياضاتها المختلفة على ارض المملكة خصوصا والجزيرة العربية عموما هو نتاج طبيعي لرياضة ولدت على ارض الجزيرة ونحن احق بالاهتمام بهذه الرياضية التي هي جزء من تراثنا واصالتنا وتاريخنا فبلادنا ادام الله عليها الامن والاستقرار وُحدتْ اجزاؤها على ظهور الخيل".

واضاف: "لقد جاء مهرجان خادم الحرمين الشريفين ليضيف لبنة الى صرح البناء العظيم لهذه الرياضة والتي تجد الدعم لسخي من مقام الملك المفدى والذي اوصلها للعالمية والاولمبية".

وثمن جهود القائمين على المهرجان وقال: "اننا نلمس كل عام تطورا ملحوظا في المستويات للفرسان، وفي الجوانب التنظيمية بجهود المخلصين لهذه الرياضة وفي مقدمتهم الأمير عبدالله بن متعب".

مبديا سعادته باعتراف الاتحاد الدولي بالبطولة الخليجية واعتماد مجلس التعاون لها كبطولة رسمية في نشاطات في اجندة المنافسات الخليجية.

وابدى سموه تفاؤلا بمستقبل منتخب الفروسية الذي يمر بفترة صعبة هذه الأيام سيتجاوزها بدعم ومساندة الرئيس العام لرعاية الشباب الذي يملك نظرة بعيدة المدى من اجل تثبيت الوجود السعودي على الساحتين العالمية والاولمبية مؤكدا على ان هذه مهمة الجميع.

وبشر سموه محبي رياضات الفروسية بميادين كثيرة في كل المحافظات التابعة للامارة بمشاركة القطاع الخاص الذي سيساهم في تطوير هذه الرياضة.

-المبطي: المهرجان مطمع

عبر الفارس خالد المبطي عن اعتزازه بتحقيق الصدارة في شوط الفرسان أقل من 18 سنة الجولة الأولى ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين اليوم، وأكد المبطي أن المسلك لم يكن سهلاً إلا أنه نجح وحيداً في تجاوز الأخطاء في المرحلتين على حواجز 120سم على صهوة الفرس "فيميرا"، وقال: "الفوز في مهرجان خادم الحرمين -حفظه الله- مطمع لكل فارس سعودي وخليجي وعالمي والحمد الله أن وفقت اليوم وزادني شرفاً أن تسلمت الجائزة من الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وكل الشكر لجميع القائمين على المهرجان هذا المحفل العالمي الذي أكسبنا الكثير من الخبرة ".

-آل هادي:المهرجان فتح الآفاق

قدم الفارس محمد حس آل هادي شكره للقائمين على مهرجان خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم الفارس الأمير عبدالله بن متعب على ماقدموه تجاه رياضة قفز الحواجز من خلال فعاليات خادم الحرمين الشريفين، واصفاً منافسات الجياد الصغيرة اتاحت لهم الفرصة لتعليم الجياد خاصة المنتجة المحلية وقال : "الفرس "بنت مرضية" التي حققت بها المركز الأول في فئة الجياد الصغيرة منتجة محلياً من سلالة طيبة واليوم وجدت بها فرصة كبيرة للتنافس"، وبلاشك مهرجان الملك أتاح فرصة كبيرة لجميع الفرسان من خلال توافر جياد سوا منتجة محلياً أو مستوردة من الخارج لأن هذا الحدث جعل مجتمع فروسية قفز الحواجز يبحثون عن جياد لأن هناك مردوداً كبيراً لهم من خلال المشاركة ".