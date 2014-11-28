اليوم.. طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحسنًا نسبيًا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على شمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وأما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21، الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22، مطروح الصغرى 14 والعظمى 21، بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21، دمياط الصغرى 14 والعظمى 20، بلطيم الصغرى 15 والعظمى 21، الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21، السويس الصغرى 14 والعظمى 22، العريش الصغرى 13 والعظمى 21، نخل الصغرى 8 والعظمى 19، طابا الصغرى 9 والعظمى20، الطور الصغرى 13 والعظمى 25، مرسى علم الصغرى 14 والعظمى26، الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26، شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26، رفح الصغرى12والعظمى 20، كاترين الصغرى 5 والعظمى 13، سيوة الصغرى 10 والعظمى 22، المنيا الصغرى 11 والعظمى 22، الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22، رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 22، أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 24. وسط الدلتا الصغرى 14 والعظمى 21، أسيوط الصغرى 10 والعظمى 21، سوهاج 12 والعظمى 22، الأقصر الصغرى 12 والعظمى 20، أسوان الصغرى 12 والعظمى 25، شلاتين الصغرى 16والعظمى 26، حلايب الصغرى 18 والعظمى 24، الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24، قنا الصغرى 10 والعظمى 24، نويبع الصغرى 16 والعظمى 23، السلوم الصغرى 13 والعظمى 21″.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى : مكة المكرمة الصغرى 20 والعظمى 33 المدينة الصغرى 14 والعظمى 26 والرياض لصغرى 14 والعظمى 23 والمنامة الصغرى 21 والعظمى 24 وأبوظبى الصغرى 21 والعظمى 29 والدوحة الصغرى21 والعظمى 28 والكويت الصغرى13 والعظمى 23 ودمشق الصغرى 5 والعظمى 15 وبيروت الصغرى 14 والعظمى 20 وعمان الصغرى 8 والعظمى 14 والقدس الصغرى 12 والعظمى 18 وغزة الصغرى 11 والعظمى 19 وبغداد الصغرى 8 والعظمى 19 ومسقط الصغرى 22 والعظمى 32 وصنعاء الصغرى 10 والعظمى 25 والخرطوم الصغرى 18 والعظمى 31 وطرابلس الصغرى 16 والعظمى 30 وتونس الصغرى 14 والعظمى 25 والجزائر الصغرى15 والعظمى 24 والرباط الصغرى 13 والعظمى 17 ونواكشوط الصغرى 17 والعظمى 27.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم : أنقرة الصغرى 2 والعظمى 6 وأسطنبول الصغرى 5 والعظمى 11 وإسلام أباد الصغرى 9 والعظمى 23 ونيودلهى الصغرى 12 والعظمى 28 وجاكرتا الصغرى 24 العظمى 31 وبكين الصغرى 0 والعظمى 8 وكوالامبور الصغرى 25 والعظمى 32 وطوكيو الصغرى 11 والعظمى 18 وأثينا الصغرى11 والعظمى 17 وروما الصغرى 12 والعظمى 21 وباريس الصغرى 8 والعظمى 15 ومدريد الصغرى 7 والعظمى 10 وبرلين الصغرى 1 والعظمى 2 ولندن الصغرى 9 والعظمى 13 ومونتريال الصغرى-4 والعظمى 0 وموسكو الصغرى -9 والعظمى – 4 ونيويورك الصغرى 1 والعظمى 3 وواشنطن الصغرى 1 والعظمى 4 .

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